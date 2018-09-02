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القبض على مسجل خطر عقب سرقته سيارة قبل إبلاغ مالكها بمدينة نصر

الأحد، 02 سبتمبر 2018 01:52 م
القبض على مسجل خطر عقب سرقته سيارة قبل إبلاغ مالكها بمدينة نصر المتهم عقب القبض عليه
كتب إراهيم أحمد _ عبد الله محمود
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تمكن رجال مباحث القاهرة، من إلقاء القبض على مسجل خطر سرقة سيارات، بمدينة نصر، وذلك أثناء استقلاله إحدى السيارات التى قام بسرقتها بأسلوب المفتاح المصطنع، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بشارع السياحة بطريق النصر دائرة القسم، حيث اشتبه فى إحدى السيارات، وباستيقافها وفحص قائدها تبين أنه "منذر،أ " 43 سنة عاطل مسجل خطر، ولا يحمل ثمة تراخيص، كما عثر بحوزته على 4 مفاتيح سيارات مختلفة الماركات .

وبمناقشته عن مصدر السيارة المضبوطة بحوزته، اعترف بسرقتها من أمام أحد العقارات خلف نادي السكة دائرة القسم بأسلوب "المفتاح المصطنع، تم التوصل للمجني عليه "مهندس"، وباستدعائه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة، وأضاف بأنه كان فى سبيله للإبلاغ، وتم تحرير المحضر اللازم  بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.


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