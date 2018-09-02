القبض على متهمين خلال تنقيبهما عن الآثار بمنطقة مقابر المعلا بإسنا

الأقصر – أحمد مرعى

تمكن رجال إدارة شرطة السياحة والآثار بمركز ومدينة إسنا، من إحباط عملية تنقيب عن الآثار بمنطقة آثار مقابر المعلا بجوار مقبرة عنخ تيفين المفتوحة للزيارة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى ضباط شرطة السياحة والآثار بقيادة العميد زكريا عيسوى رئيس مباحث شرطة السياحة والآثار بالأقصر، بلاغ من أحمد حسن أمين كبير مفتشى المنطقة، وعبدالهادى محمود مدير آثار إسنا وأرمنت، عن متهمين يحاولان التنقيب عن الآثار بالمنطقة.

تم القبض على كل من "ح.م.ط" 30 سنة عامل أجري، و"ح.م.ا" 28 سنة سائق، خلال قيامهما بحفر حفرة مستطيله الشكل بطول مترين وعرض متر وعمق متر، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.