القبض على عاطل بحوزته أسلحة وقنابل و2 كيلو من مخدر استروكس بالعجوزة

أكدت تحريات المقدم مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، تورط "أحمد.ع"، 24 سنة عاطل، سابق اتهامه فى 4 قضايا، بالاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.



وبإعداد عدة أكمنة تمكن خلالها المقدم مصطفى خليل والنقيبان أحمد فاروق وأحمد عادل ضابطى قسم العجوزة، من القبض على المتهم، وضبط بحوزته بندقيتين ماركة بومب أكشن، وعدد من الطلقات، و11 قنبلة مونة مكونة من البارود والمسامير.



كما ضبط بحوزته 2 كيلو من مخدر الاستروكس، وسلاح أبيض، وكرباج.



وبمواجهته اعترف أمام العقيد مجدي موسى وكيل فرقة شمال الجيزة، بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، واستخدام القنابل والكرباج والسلاح الأبيض في ممارسة البلطجة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، واللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق.