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"العربية للاستثمارات" تتصدر قائمة أنشط 10 شركات بالبورصة خلال أغسطس

الأحد، 02 سبتمبر 2018 07:00 ص
"العربية للاستثمارات" تتصدر قائمة أنشط 10 شركات بالبورصة خلال أغسطس البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تصدرت الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات مالية قائمة أنشط 10 شركات، من حيث كمية التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات شهر أغسطس الماضى، بحجم تداول بلغ 518.8 مليون ورقة، وبقيمة تداول 531.1 مليون جنيه، تلتها "أوراسكوم للاستثمار القابضة" بحجم تداول بلغ 475.5 مليون ورقة، وقيمة تداول 326.7 مليون جنيه.
 
  
وجاءت فى المركز الثالث "القلعة للاستشارات المالية"، بحجم تداول بلغ 376.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1313.6 مليون جنيه، تلتها "مجموعة بورتو القابضة" بحجم تداول 276.1 مليون ورقة وبقيمة تداول 61 مليون جنيه، ثم "مجموعة عامر القابضة" بحجم تداول 228.6 مليون ورقة، وقيمة تداول 56 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الشهرى.
 
 
وفى المركز السادس جاءت "الكابلات الكهربائية المصرية" بحجم تداول بلغ 181.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 190.3 مليون جنيه، تلتها "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 161.8 مليون جنيه، وقيمة تداول 543.5 مليون جنيه، ثم "جلوبال تيلكوم القابضة" بحجم تداول 153.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 648.1 مليون جنيه، وفى المركز التاسع " الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى" بحجم تداول 140.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 101.2 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "المصرية للمنتجعات السياحية" بحجم تداول بلغ 135.4 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 240.1 مليون جنيه.
 

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