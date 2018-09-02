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العثور على عبوات ناسفة وأسلحة تابعة لداعش خلال عملية عسكرية بالأنبار

الأحد، 02 سبتمبر 2018 08:43 ص
العثور على عبوات ناسفة وأسلحة تابعة لداعش خلال عملية عسكرية بالأنبار الجيش العراقى ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
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قال مدير شرطة الطوارىء فى محافظة الأنبار العراقية العقيد الركن عامر إسماعيل محمد إن القوات الأمنية نفذت عملية عسكرية واسعة لملاحقة عناصر تنظيم داعش الإرهابى فى المناطق الصحراوية بالمحافظة.

وأضاف إسماعيل ـ فى تصريح خاص لقناة (الحرة) الإخبارية اليوم الأحد، أنه تم العثور خلال العملية عسكرية على عدد من العبوات الناسفة التابعة لمخلفات تنظيم داعش الإرهابى وعدد من الأسلحة والذخيرة، وأكد استمرار العمليات الأمنية لمنع تواجد الخلايا الإرهابية فى المناطق الصحرواية بمحافظة الأنبار.

وكان رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى قد أعلن فى شهر ديسمبر 2017 الانتصار على تنظيم داعش بعد 3 سنوات من القتال.

 


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