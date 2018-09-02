"الصحة" تعلن تردد 105857 حاج مصرى على العيادات الطبية بالسعودية

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، تردد 105857 حالة مرضية، على عيادات البعثة الطبية للحج حتى ظهر اليوم الأحد، تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 91733 حالة مرضية بمكة المكرمة، و 10719 حالة فى المدينة المنورة، بينما كشفت عيادة المشاعر على 3405 حالة مرضية، فيما دخلت 301 حالة الى المستشفيات السعودية، غادرت منهم 265 حالة بعد تمام شفائها، ومازال 36 حالة تتلقى العلاج اللازم.

وأشار الدكتور محمد شوقى، رئيس البعثة الطبية للحج، أنه تم إجراء غسيل كلوى لـ 39 حالة بالمستشفيات السعودية، وذلك باجمالي 265 غسلة كلوية، كما انه تلقت 6 حالات العلاج الكيماوي بإجمالي 8 جلسات، لافتاً إلى أن الفريق الطبى يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل اجراء جلسات الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوي لحالات الأورام، كما أنه يقوم بالمرور 3 مرات يومياً على جميع المستشفيات التى تم حجز الحجاج بها للاطمئنان عليهم ولمتابعة حالتهم الصحية.

وأكد الدكتور عمرو قنديل المستشار الطبى لمصر بالسعودية والمشرف العام على البعثة عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى ظهر اليوم، لافتا الى ان الفريق الوقائي مستمر في أنشطته من خلال الندوات التوعوية والتثقيفية للحجاج، وتوزيع المطويات والمنشورات الإرشادية للتعريف بالأمراض المعدية وغير المعدية وكيفية الوقاية منها، وكيفية تجنب ضربات الشمس، فضلاً عن مراقبه الحالة الصحية للحجاج لمنع دخول أي أمراض معدية الى مصر مع عودة الحجاج.

جدير بالذكر أن هناك بعض الحجاج ترددوا أكثر من مرة على العيادات الطبية المصرية الموجودة بمكة المكرمة والمدينة المنورة.