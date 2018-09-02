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السفارة السودانية تعلن اتفاق السيسي والبشير على أكثر من 20 مشروعًا مشتركًا

الأحد، 02 سبتمبر 2018 08:51 م
السفارة السودانية تعلن اتفاق السيسي والبشير على أكثر من 20 مشروعًا مشتركًا السيسي والبشير
كتب عمرو دويدار
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أكد راشد عبد الرحيم المستشار الإعلامى للسفارة السودانية، تعقيبا على مباحثات لدعم العلاقات الثنائية والتعاون بين السودان ومصر، على أن الرئيسين يستغلان كل الفرص ليلتقيا، وأشار راشد عبد الرحيم بأن لقاء الرئيس السيسي للبشير من أكبر اللقائات على كل المستويات سواء السودان وحتى على المستويات العالمية.

 

وتابع المستشار الإعلامى للسفارة السودانية فى مداخلة هاتفية ببرنامج "رأى عام" مع الإعلامية سوزان شرارة عبر قناة Ten، بأن الرئيسان اتفقا على الكثير من المشروعات المشتركة، وهى لا تقل عن الـ20 مشروعا، وأكد على شدة الاهتمام بتنفيذ هذه المشاريع بشكل كبير حتى لا يهدر الكثير من الوقت، فلهذا وضع الرئيسان توقيتا زمنيا لتنفيذها.


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