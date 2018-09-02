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"الزراعة" تطرح 99 قطعة أرض للبيع بالمزاد العلنى فى 5 محافظات غدًا

الأحد، 02 سبتمبر 2018 01:00 ص
"الزراعة" تطرح 99 قطعة أرض للبيع بالمزاد العلنى فى 5 محافظات غدًا عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة
كتب عز النوبى
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أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة فى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، عن طرح 99 قطعة أرض تابعة للهيئة للبيع في مزاد علني في محافظات "كفر الشيخ، البحيرة، الشرقية، الجيزة، وقنا"، خلال الجلسة التي تعقدها الهيئة العامة للخدمات الحكومية بقاعة النادى المصرى القاهرى، غدا الاثنين.
 
وقال الدكتور حسن  الفولى، مدير الهيئة، إن ذلك يأتي في إطار التعاون المستمر بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي التابعة لوزارة الزراعة، والهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، لطرح  مساحات من الأراضى، ولاية الهيئة وغير المستغلة، للبيع في المزاد العلني، وذلك بحسب ما تم الاتفاق عليه في اجتماع مجلس الإدارة.
 
وأشار إلى أنه تم طرح كراسات الشروط والمواصفات للراغبين في دخول المزاد بمقر الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بهيئة الخدمات الحكومية، بحيث يتم تنفيذ إجراءات المزايدة العلنية طبقا لقانون المناقصات والمزايدات، ترسيخا لمبدأ الشفافية واتاحة الفرص للجميع وزيادة القدرة التنافسية لتحقيق أعلي قيمه لزيادة موارد الدولة.
 
وأكد مدير الهيئة، أنه لأول مرة في تاريخ الهيئة يتم تحصيل مستحقات الدولة من البيع بدفع قيمة 25 ‎%‎ من قيمة المساحة المباعة  بذات الجلسة، بحيث يتم سداد باقي إجمالي قيمة الأرض خلال 90 يوما، وذلك لضمان الجدية وسرعة التحصيل بعد أن كان يتم التقسيط علي 10 أعوام سابقا، لافتاً إلى أنه في حال عدم السداد في الموعد يتم مصادرة ما تم دفعه لصالح الهيئة بوزارة المالية. 
 
وأوضح أن القطع المطروحة تشمل، قطعة أرض فضاء بمحافظة كفر الشيخ بمنطقة قلين مساحتها 1008 م2، فضلاً عن 54 قطعة بمحافظة البحيرة منها 52 قطعة أرض فضاء بمركز دمنهور بمساحات تصل الى 219 م 2، وقطعتان فضاء بمركز حوش عيسى مساحتهما 347 م 2، و 106 م 2.
 
وتابع مدير الهيئة، أنه تم أيضاً طرح 26 قطعة أرض فضاء بمحافظة الشرقية من بينها قطعتان بالزقازيق مساحة كل منها 189 م 2، و 24 قطعة في أنشاص بمساحات تتراوح بين 140 م 2 و 312م 2، كما تم طرح 6 قطع بمحافظة الجيزة منها 5 قطع بمنطقة الهرم بمساحات مختلفة تتراوح بين 760 م 2 و 862 م 2، و قطعة بمنطقة العياط مساحتها حوالي 21 قيراطا.
 
وأشار إلى أنه ضمن المطروح بالمزاد أيضاً في نفس الجلسة والتي تعقد في تمام الساعة 12.00 ظهراً، 12 قطعة بمحافظة قنا، في مركز أبوتشت بمساحات تتراوح بين 100 م2  و 175 م2 .
 

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