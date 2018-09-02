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الديمقراطيون ينتقدون البيت الأبيض لحجب وثائق بشأن مرشح المحكمة العليا

الأحد، 02 سبتمبر 2018 08:47 م
الديمقراطيون ينتقدون البيت الأبيض لحجب وثائق بشأن مرشح المحكمة العليا البيت الأبيض
واشنطن (رويترز)
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انتقد الديمقراطيون اليوم الأحد، إدارة الرئيس دونالد ترامب لرفضها الكشف عن آلاف الوثائق التى تخص بريت كافانو قبيل جلسة مجلس الشيوخ المقبلة بشأن نظر ترشيحه لعضوية المحكمة العليا الأمريكية.

وعمل كافانو، مرشح ترامب، فى البيت الأبيض فى عهد الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، الذى فحص محاموه وثائق تعود لذلك الوقت وقرروا أن 27 ألفا منها محمية بموجب "امتياز دستورى".

وقال أحد محامى بوش فى رسالة إلى رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ التى ستبدأ جلسات اعتبارا من يوم الثلاثاء إن البيت الأبيض أصدر لهم تعليمات بألا يسلموا الوثائق للجنة.

ولم يجر تسليم نحو 102 ألف صفحة من الوثائق المتعلقة بسجل كافانو لأسباب أخرى. وأضاف المحامى فى الرسالة أن اللجنة تمكنت من الاطلاع على ما يربو على 415 ألف صفحة بخصوص سجل كافانو.

وذكر ديك دوربين، ثانى أرفع عضو ديمقراطى بمجلس الشيوخ، فى مقابلة ببرنامج (فوكس نيوز صنداى) أن استشهاد البيت الأبيض بالامتياز الدستورى للوثائق هى المرة الأولى التى يحدث فيها ذلك.

وقال دوربين "الوثائق التى تخص عمله فى مجال الخدمة العامة ومواقفه بشأن القضايا هى أكبر عدد من الوثائق يتم إخفاؤه فى التاريخ الأمريكي... إذا كان فخورا للغاية بمسوغاته المحافظة، فليظهر لنا سجله".

ورشح ترامب كافانو فى التاسع من يوليو، ليكون قاضيا بالمحكمة العليا ليحل محل القاضى أنتونى كنيدى الذى قرر التقاعد.

ويتعين أن يفوز كافانو بأغلبية فى مجلس الشيوخ الذى يتألف من 100 مقعد من أجل إقرار ترشيحه. ومن المتوقع أن يدعمه معظم الجمهوريين الذين يتمتعون بأغلبية بسيطة فى المجلس.

 


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