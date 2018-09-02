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الدفاع العراقية: ضبط مخبأ أسلحة وعبوات ناسفة فى الموصل

الأحد، 02 سبتمبر 2018 11:00 م
الدفاع العراقية: ضبط مخبأ أسلحة وعبوات ناسفة فى الموصل الجيش العراقى
بغداد (أ ش أ)
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أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأحد، ضبط مخبأ أسلحة وعبوات ناسفة فى الموصل.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" عن مركز الإعلام الأمنى أن مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية فى الفوج الثالث لواء 43 الفرقة 20 ، واستنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة ، تمكنت من الوصول الى أحد مخابئ الأسلحة والعبوات فى منطقة رفيلة التابعة لناحية الشورى فى الموصل.

وأضاف المركز أنه تم ضبط داخل المخبأ 110 قنابل هاون عيار 120 ملم و35 عبوة ناسفة صنع محلى و30 مسطرة تفجير و7 صواريخ مختلفة الأنواع، مؤكدا أنه تم تفجير المخبأ فى الموقع المخصص من قبل مفارز هندسة الفرقة.

وكان رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى قد أعلن فى وقت سابق تحرير الموصل من تنظيم "داعش" الإرهابى.

 

 


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