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الأحد، 02 سبتمبر 2018 03:50 م
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الداخلية تضبط سيدة هاربة من 230 حكما قضائيا بإجمالى 95 سنة سجن

الأحد، 02 سبتمبر 2018 03:17 م
الداخلية تضبط سيدة هاربة من 230 حكما قضائيا بإجمالى 95 سنة سجن حملة أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ دينا الحسيني
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نجح قطاع الأمن العام في ضبط هاربة من التنفيذ عليها فى 239 حكم قضائى بإجمالى 95 سنة بالحبس.

وردت معلومات لقطاع الأمن العام تُفيد أن المحكوم عليها الهاربة "فوزية.ع" مقيمة الأنفوشى الجمرك بمحافظة الإسكندرية، مطلوب التنفيذ عليه فى 239 حكم " 90 جزئى– 6 مستأنف– 143 غرامة" فى قضايا "تبوير أراضى، مبانى" بإجمالى عقوبات 95 سنة وكفالات 110 ألف جنية وغرامات 195 ألف جنيه.. هاربة من محل إقامتها خشية ضبطها وسعياً لإسقاط الأحكام الصادرة ضدها بمضى المدة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وإستخدام التقنيات الحديثة تم التوصل إلى تردد المحكوم عليها على محل إقامتها على فترات متباعدة، وباستهدافها تم ضبطها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


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