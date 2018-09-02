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خلال أغسطس الماضى ..

"الخدمات المالية" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة

الأحد، 02 سبتمبر 2018 02:00 ص
"الخدمات المالية" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تصدر قطاع الخدمات المالية ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث حجم التداول خلال جلسات شهر أغسطس الماضى، وبلغ 1218.3 مليون ورقة بقيمة 3028.8 مليون جنيه، وجاء قطاع العقارات ثانى القطاعات نشاطًا، بحجم تداول بلغ 734.6 مليون ورقة، بقيمة 2402.6 مليون جنيه.
    
فيما احتل قطاع الاتصالات الترتيب الثالث، بحجم تداول بلغ 641.3 مليون ورقة بقيمة 1150.6 مليون جنيه، تلاه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول 262.9 مليون ورقة بقيمة 1033.5 مليون جنيه، ثم قطاع التشييد ومواد البناء بحجم تداول بلغ 214.8 مليون ورقة بقيمة 437.6 مليون جنيه.
 
وجاء فى المركز السادس قطاع السياحة والترفيه، بحجم تداول بلغ 179.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 470.7 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات بحجم تداول بلغ 98.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 533.3 مليون جنيه، ثم قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بحجم تداول بلغ 77.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 456.7 مليون جنيه، ثم قطاع الكيماويات بحجم تداول 65.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 426.2 مليون جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 40 مليون ورقة منفذة بقيمة 492.7 مليون جنيه.
 
وحل قطاعا الرعاية الصحية والأدوية والبنوك فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 28.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 181.8 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 20.6 مليون ورقة بقيمة 1169 مليون جنيه.
 
 

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