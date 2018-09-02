الخارجية العراقية تنفى تلقى جماعات مسلحة صواريخ باليستية من إيران

بغداد (أ ش أ)

نفت الخارجية العراقية اليوم الأحد، صحة ما تردد من إدعاءات عن تلقى "جماعات مسلحة عراقية" صواريخ باليتسية من إيران.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد محجوب ـ فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، إن الخارجية تستغرب من الادعاءات التى ساقها تقرير صحفى حول تلقى جماعات مسلحة عراقية صواريخ بالستية من إيران"، مضيفا أنه فى الوقت الذى تؤكد فيه الوزارة أن العراق غير ملزم بالرد على تقارير صحفية لا تمتلك دليلا ملموسا على مزاعمها، فإنها تؤكد أن جميع مؤسسات الدولة ملتزمة بالمادة السابعة من الدستور والتى تنص على عدم استخدام الأراضى العراقية مقرا أو ممرا لأى عمليات تستهدف أمن أى دولة أخرى.

وكان معاون رئيس الأركان الإيرانى الفريق قدير نظامى قد نفى أمس السبت، أن تكون طهران قد زودت أى "جماعة" بالصواريخ فى العراق.