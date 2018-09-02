الحوثيون يشنون حملة اعتقالات واسعة لشيوخ ووجهاء القبائل بصعدة

عدن (أ ش أ)

أفادت مصادر يمنية اليوم الأحد، بأن ميليشيات الحوثى شنت حملة اعتقالات واسعة طالت عددا من الشيوخ ووجهاء القبائل فى محافظة صعدة.

ونقلت قناة (العربية الحدث) الاخبارية اليوم عن هذه المصادر قولها أن حملة الاعتقالات تهدف إلى إجبار القبائل على الدفع بمجندين وإنشاء خط دفاع متقدم عن منطقة "مران" معقل زعيم الميليشيات الانقلابية.

وكان الجيش اليمنى قد أعلن أمس السبت، مصرع أكثر من 140 عنصراً من مليشيا الحوثى الانقلابية المدعومة ‏من إيران، فى المعارك التى جرت لتحرير مديرية الظاهر فى محافظة صعدة.‏