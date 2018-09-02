الحماية المدنية بالمنوفية تجهض كارثة باستخراج 20 إسطوانة غاز من منزل يحترق

المنوفية - محمود شاكر

الحماية المدنية بالمنوفية تنقذ قرية من كارثة بعد استخراج 20 إسطوانة غاز من منزل محترق حيث تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية من السيطرة على حريق هائل نشب بمنزل به عدد أسطوانات الغاز بقرية كفر الخضرة التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء سمير صلاح أبو زامل مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد، بنشوب حريق بمنزل به عدد من أسطوانات الغاز بقرية كفر الخضرة التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية.

على الفور تم الدفع بثلاث سيارات من الحماية المدنية تحت اشراف العميد ياسر جلال مدير إدارة الحماية المدنية بالمديرية، وتمكنت من إخماد الحريق .

وبالمعاينة تبين نشوب الحريق بمنزل مكون من طابقين على مساحة 120 متر ، والطابق الثانى الذى نشب به الحريق تبين أنه مسقوف بالاخشاب وبه كمية من الأخشاب و20 اسطوانه غاز.

وتمكنت القوات من حصر النيران واستخراج أسطوانات الغاز ومنع امتداد الحريق إليها وانقاذ القرية من كارثة اذا امتدت السنة النيران إليها .