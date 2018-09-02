"الحكومة": عقوبات رادعة لمن يخالف قرار منع سيارات النقل على الدائرى

كتب أيمن رمضان

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار منع مرور سيارات النقل على الطريق الدائرى منذ السادسة صباحاً وحتى منتصف الليل يهدف إلى أن يكون هناك بديل مناسب للنقل بأنواعه، لافتاً إلى أن افتتاح الطريق الإقليمى يخلق سيولة مرورية على الطريق الدائرى القديم كون لديه استيعاب لحركة النقل بشكل أكبر.

وتابع المتحدث باسم الوزراء،:"وزارة الداخلية ستتولى تنفيذ هذا القرار حسم ودقة وهناك عقوبات حازمة لمخالفة هذا القرار.

وأضاف "سلطان"، خلال اتصال هاتفى عبر فضائية "extra news"، أن قرار منع سير النقل على الطريق الدائرى بدأ من منتصف الشهر الجارى تم اتخاذه بناء على متابعة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمنظومة النقل الذكى والعمل على الأرتقاء بها.