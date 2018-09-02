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الأحد، 02 سبتمبر 2018 05:31 م
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الجيش العراقى يعثر على صواريخ وقذائف ومواد متفجرة جنوب بغداد

الأحد، 02 سبتمبر 2018 05:05 م
الجيش العراقى يعثر على صواريخ وقذائف ومواد متفجرة جنوب بغداد الجيش العراقى
بغداد (أ ش أ)
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عثرت وحدات الجيش العراقى، اليوم الأحد، على مخبأ للصواريخ وقذائف الهاون والمواد المتفجرة جنوب بغداد.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية - فى بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية نينا اليوم الأحد، أن قوات الفرقة 17 نفذت عملية تفتيش فى منطقة الهوبرات جنوب بغداد، وعثرت على مخبأ يضم رمانات يدوية وصواريخ مختلفة الأنواع والأحجام، وعدد من قذائف الهاون عيار 120 ملم، وعيار 82 ملم، وقذائف مدفع عيار 155 ملم، حشوات قاذفة، وصواعق تستخدم فى التفجيرات.

وفى سياق متصل، صرح قائد شرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر بأن القوات نفذت عملية نوعية بكركوك أسفرت عن مقتل أربعة عناصر من داعش، والعثور على شبكة أنفاق لتنفيذ عمليات إرهابية.

 

 


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