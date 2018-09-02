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الأحد، 02 سبتمبر 2018 01:59 م
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التموين تعلن بيع 1406 طن لحوم طازجه و 2301 خراف حية خلال عيد الأضحى

الأحد، 02 سبتمبر 2018 01:15 م
التموين تعلن بيع 1406 طن لحوم طازجه و 2301 خراف حية خلال عيد الأضحى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة
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تلقى  الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريراً من الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشأن إجمالى الكميات التى تم بيعها  خلال فترة عيد الأضحى المبارك من جانب شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة، حيث  تتضمن الت ببيع ما يزيد عن 1406 طن لحوم طازجة، 2505 طن لحوم مجمدة، 234 طن لحوم ضانى مبردة، 2671 طن دواجن مجمدة بالإضافة إلى 2301 رأس خراف حية، فضلاً عن 350 طن لحوم طازجة جارى توريدها لوزارة الأوقاف ضمن برتوكول التعاون المشترك بين وزارة التموين ووزارة الأوقاف.
 
كما شمل التقرير السلع الأساسية ومنها 5341 طن سكر، 4500 طن أرز معبأ، 734 طن مكرونة، 637 طن دقيق معبأ، 4836 طن زيوت بأنواعه، 70380 كرتونة مسلى صناعى، 5037 كرتونة مسلى طبيعى، 16750 كرتونة صلصة.

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التموين

المصيلحى

اللحوم

عيد الاضحى




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