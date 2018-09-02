التموين تعلن إنشاء سلسلة "هايبر ماركت " لبيع السلع بالمحافظات

كتب محمد محسوب

قال الدكتور أيمن عكرش مساعد وزير التموين لشئون المشروعات، إن الوزارة بدأت فى تنفيذ سلسلة "هايبر ماركت" وزارة التموين بالمحافظات لتوفير السلع للمواطنين موضحا أنه تم البدء بمحافظة بني سويف.

وأضاف في الكلمة التي ألقاها نيابة عن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال فعاليات المنتدى الوطنى الثانى لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر "المشروعات الصناعية")، والذي يستضيفه المركز، أن الوزارة نفذت مشروعا للاستزراع السمكي على مساحة 1000فدان بمحافظة السويس من أجل توفير الأسماك بشكل دائم بمنافذ البيع التابعة للوزارة والسيارات المتنقلة بمختلف المحافظات.

وأشار إلى أن الوزارة أنشأت 10 عنابر لتربية الدواجن مؤخرا، لكن المشكلة عدم توافر كتاكيت لتربيتها بها، مضيفاً أن الوزارة تبحث حاليا عن شريك من القطاع الخاص أو الجهات المانحة للمساعدة فى هذا المجال.

يذكر أن المنتدى بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والصندوق المصري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك بمقر المركز، وذلك برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.