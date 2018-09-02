video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 02 سبتمبر 2018 12:29 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

التموين: تشغيل 1261 منفذ بمشروع جمعيتى لبيع السلع بأسعار مخفضة بالمحافظات قريبا

الأحد، 02 سبتمبر 2018 11:26 ص
التموين: تشغيل 1261 منفذ بمشروع جمعيتى لبيع السلع بأسعار مخفضة بالمحافظات قريبا الدكتور على المصيلحى وزير التموين
كتب محمد محسوب
إضافة تعليق
قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة لديها 3220 منفذ لمشروع جمعيتى موزع بجميع أنحاء الجمهورية.
 
وأضاف فى الكلمة التى ألقاها نيابة عنه الدكتور أيمن عكرش مساعد الوزير لشئون المشروعات، خلال فعاليات المنتدى الوطنى الثانى لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر "المشروعات الصناعية")، الذى يستضيفه المركز،  بحضور الدكتورة نادية زخاري وزير البحث العلمي الاسبق، ومندوبين عن وزراء التضامن والصناعة، أن الوزارة تتابع حاليا تنفيذ 1261 من منافذ جمعيتي، مؤكدا أنه سيتم ضخ السلع فيها خلال الفترة المقبلة كى تدخل المنظومة وتبدأ العمل بجانب بدالى التموين والبالغ عددهم 30 ألف بدال.

 وبالنسبة لسيارات بيع السلع بالشوارع ،  أشار إلى أن الوزارة تعاقدت مع جهاز تنمية المشروعات للحصول على 1000 سيارة نقل مبردة لنقل وبيع السلع للمواطنين بأسعار مخفضة. 

يذكر أن المنتدى بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والصندوق المصري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك بمقر المركز، وذلك برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية. .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"التموين" تبدأ صرف السلع المدعمة ضمن مقررات شهر سبتمبر

وزير التموين يجتمع مع اللجنة العليا للأرز استعدادا لموسم التوريد المحلى 2018

على المصيلحى

التموين

التعليم العالى




لا تفوتك
علماء دنماركيون: استخدام القمح فى تحديد الحمل يرجع للمصريين القدماء

علماء دنماركيون: استخدام القمح فى تحديد الحمل يرجع للمصريين القدماء

مستشار رئيس الوزراء: تسليم وحدات إسكان العاصمة الإدارية بداية من ديسمبر

مستشار رئيس الوزراء: تسليم وحدات إسكان العاصمة الإدارية بداية من ديسمبر

عروس النيل تكشف أسرار حياتها لـ"اليوم السابع".. لبنى عبد العزيز: تزوجت عن إعجاب من أول نظرة وودعت الفن فى عز نجوميتى.. وتؤكد: "هاميس" أصابتنا بلعنة الفراعنة.. وحلفاء الإخوان هددونى لأنى من جنود 30 يونيو

عروس النيل تكشف أسرار حياتها لـ"اليوم السابع".. لبنى عبد العزيز: تزوجت عن إعجاب من أول نظرة وودعت الفن فى عز نجوميتى.. وتؤكد: "هاميس" أصابتنا بلعنة الفراعنة.. وحلفاء الإخوان هددونى لأنى من جنود 30 يونيو

"صمت العملاء" يهدد نشاط الاستخبارات الأمريكية لاختراق موسكو.. نيويورك تايمز تكشف توقف عملاء الـCIA فى روسيا عن إرسال تقاريرهم.. طرد الدبلوماسيين أثر على عمل الوكالة.. وواشنطن تعتمد على الاختراق الإلكترونى

"صمت العملاء" يهدد نشاط الاستخبارات الأمريكية لاختراق موسكو.. نيويورك تايمز تكشف توقف عملاء الـCIA فى روسيا عن إرسال تقاريرهم.. طرد الدبلوماسيين أثر على عمل الوكالة.. وواشنطن تعتمد على الاختراق الإلكترونى

فوائد العنب لجسم الإنسان أبرزها الوقاية من السرطان والزهايمر

فوائد العنب لجسم الإنسان أبرزها الوقاية من السرطان والزهايمر

شركة صينية تبتكر هاتفا يمكن ارتداؤه حول المعصم

شركة صينية تبتكر هاتفا يمكن ارتداؤه حول المعصم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة