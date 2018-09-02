التموين: تشغيل 1261 منفذ بمشروع جمعيتى لبيع السلع بأسعار مخفضة بالمحافظات قريبا

كتب محمد محسوب

قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة لديها 3220 منفذ لمشروع جمعيتى موزع بجميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف فى الكلمة التى ألقاها نيابة عنه الدكتور أيمن عكرش مساعد الوزير لشئون المشروعات، خلال فعاليات المنتدى الوطنى الثانى لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر "المشروعات الصناعية")، الذى يستضيفه المركز، بحضور الدكتورة نادية زخاري وزير البحث العلمي الاسبق، ومندوبين عن وزراء التضامن والصناعة، أن الوزارة تتابع حاليا تنفيذ 1261 من منافذ جمعيتي، مؤكدا أنه سيتم ضخ السلع فيها خلال الفترة المقبلة كى تدخل المنظومة وتبدأ العمل بجانب بدالى التموين والبالغ عددهم 30 ألف بدال.

وبالنسبة لسيارات بيع السلع بالشوارع ، أشار إلى أن الوزارة تعاقدت مع جهاز تنمية المشروعات للحصول على 1000 سيارة نقل مبردة لنقل وبيع السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.

يذكر أن المنتدى بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والصندوق المصري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك بمقر المركز، وذلك برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية. .