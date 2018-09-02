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الأحد، 02 سبتمبر 2018 09:38 ص
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"التعليم" تعلن وصول كتب الصفوف الدراسية بالنظام القديم قبل بدء الدراسة

الأحد، 02 سبتمبر 2018 09:00 ص
"التعليم" تعلن وصول كتب الصفوف الدراسية بالنظام القديم قبل بدء الدراسة طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة تواصل استعداداتها لاستقبال العام الدراسى الجديد الذى ينطلق 22 سبتمبر المقبل.
 
وفى السياق ذاته قالت مصادر مسئولة بالوزارة، لـ" اليوم السابع"، إن الكتب للصفوف الدراسية من الثانى حتى الثالث الثانوى سوف تصل إلى المدارس كلها قبل بدء الدراسة وتسلم للطلاب فى الأسبوع الأول من انطلاق العام الدراسى.
 
وأوضحت المصادر، أن المحتوى الديجيتال سيكون متوفرا أيضا على موقع الوزارة وبنك المعرفة، خاصة لطلاب الصف الأول الثانوى، موضحة أن الكتاب الورقى سيكون متوافرا مع المحتوى الإلكترونى أو الديجيتال، حتى يتمكن الطالب من البحث عن المعلومة وتحقيق الهدف من التطوير وهو تغيير فكر الطلاب فى الوصول إلى المعلومة والابتعاد عن الحفظ والتلقين.
 
 

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