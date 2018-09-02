التضامن تعلن انتظام عملية صرف معاشات سبتمبر فى اليوم الثانى

كتب مدحت وهبة

تواصل غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى متابعة عملية صرف معاشات شهر سبتمبر فى اليوم الثانى، حيث أشار تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومى والعام والخاص إلى انتظام عملية الصرف فى اليوم الثانى.

وبلغ إجمالى حركات الصرف حتى الساعة الثانية عشر ظهر اليوم 614.108 حالة بقيمة إجمالية بلغت 775.387 مليون جنيه موزعة على مكاتب بريد ومنافذ صندوقى الهيئة وكذلك ماكينات الصراف الآلى .

أضاف التقرير أن مكاتب البريد سجلت عدد معاملات يصل إلى 15.291 حالة صرف بقيمة إجمالية بلغت 19.967مليون جنيه بينما سجلت منافذ صندوقى الهيئة عدد حالات صرف 152.505 حالة بقيمة إجمالية بلغت 249.490 مليون جنيه فى حين سجلت ماكينات الصراف الآلى عدد 446.312 حالة صرف بقيمة إجمالية بلغت 505.929 مليون جنيه.

ويأتي ذلك في إطار استعدادات وزارة التضامن لصرف معاشات شهر سبتمبر والتي تبلغ 12.7 مليار جنيه لعدد 7.6 مليون قائم بالصرف.