"الإيكاردا" تؤكد ضرورة الاعتماد على الشعير فى تصنيع الخبز

كتب محمد محسوب

أكد الدكتور على عبد السميع مدير مؤسسة الايكاردا" المركز الدولى للبحوث الزراعية فى المناطق الجافة" على ضرورة إدخال الشعير كمكون أساسى لرغيف الخبز.

وأضاف مدير مؤسسة الايكاردا، خلال فعاليات المنتدى الوطنى الثانى لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر "المشروعات الصناعية"، والذى يستضيفه المركز، إن المؤسسة تعمل على تحسين السلالات للنباتات والحيوانات للتكيف مع التغيرات المناخية التى يشهدها العالم، مؤكدا على أهمية خلق برامج تنمية القدرات لتوظيف نتائج البحث العلمى فى توفير فرص عمل للشباب.

من جانبها، أكدت د. وفاء حجاج رئيس شعبة البحوث الزراعية والبيولوجية بالمركز أن الهدف من المنتدى هو العمل على نشر ثقافة تنفيذ المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة، ونقل تكنولوجيات مستحدثة وتنفيذ برامج تدريبية لرفع كفاءة إدارتها وتنميتها بما يساهم فى تحقيق أهدافها المنشودة، ونقل التكنولوجيات والتدريب على إدارة مشروعات صناعية ناجحة ذات جدوى اقتصادية مربحة مع التركيز على فئات معينة كالمرأة والشباب.

وأشارت إلى أن محاور المنتدى ستتناول الوضع الراهن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وآفاق التنمية، والأفكار غير التقليدية للتشغيل، وخلق فرص عمل جديدة ودورها فى تنمية الاقتصاد المصرى، وإنشاء تجمعات صناعية متكاملة، وتبادل الخبرات الرائدة حول مبادرات رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى فى إتاحة مشروعات صغيرة، وأيضا التشريعات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودور تكنولوجيا المعلومات فى دعم أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورؤى إستراتيجية ومستقبلية.

يذكر أن المنتدى بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والصندوق المصرى لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، بمقر المركز، برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.