الإسكان تنفذ مشروعات للمياه والصرف الصحى والطرق بمدينة أخميم الجديدة بسوهاج

كتب أحمد حسن

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه يتم تنفيذ عدد من مشروعات المرافق المختلفة بمدينة أخميم الجديدة، بمحافظة سوهاج، وتشمل، مشروعات المياه والري، ومشروعات الصرف الصحي، ومشروعات الطرق، ومشروعات الكهرباء، ومشروعات الزراعة.

وقال المهندس حسام فتحي أمين، رئيس جهاز تنمية مدينة أخميم الجديدة: تتضمن مشروعات مرافق المرحلة الأولى، تنفيذ مشروع (شبكات مياه الشرب بطول نحو 37 كم – محطات وشبكات الصرف الصحى بطول 29.57 كم – وشبكات ري بطول 19.6 كم – طرق "فرمة" بطول 70 كم)، بتكلفة 150 مليون جنيه، وبلغت نسبة الإنجاز 80 %، وتنفيذ أعمال البوستر بسعة 2000 م3/يوم، بتكلفة مليون جنيه.

وأضاف المهندس حسام فتحي أمين: تم الاستلام الابتدائي لوحدة المياه النقالى سعة 2000 م3/يوم، بتكلفة 3 ملايين جنيه، ومشروع رصف الطريق الدائرى، بتكلفة 7.5 مليون جنيه، وتم التسليم النهائي لمشروع رصف المدخل الشمالي الغربي بالمدينة، بتكلفة 12.6 مليون جنيه، ومشروع زراعة وتشجير طريق المدخل الشمالي الغربي، بتكلفة 1.3 مليون جنيه، وجارٍ تنفيذ مشروع رصف طريق المدخل الشمالي الشرقى، بتكلفة 21 مليون جنيه، ومشروع رصف مواقع الإسكان الاجتماعى، بتكلفة 8.9 مليون جنيه، ومشروع أعمال شبكات (مياه بطول 4.6 كم – صرف صحى بطول 4.7 كم – ري بطول 19.4 كم – خطوط طرد – طرق "فرمة" بطول 19.4 كم) بالمنطقة رقم 1 إسكان اجتماعى بمساحة 55 فداناً، بتكلفة 13.5 مليون جنيه، وبلغت نسبة الإنجاز 70 %، ومشروع أعمال شبكة كهرباء المرحلة الأولى، بتكلفة 51 مليون جنيه، وبلغت نسبة الإنجاز 85 %، ومشروع إنارة المدخل الشمالى الغربى للمدينة، بتكلفة 3.5 مليون جنيه، ومشروع محطة محولات شرق سوهاج وأخميم الجديدة، جهد (500/220/66/22) ك.فولت، وجارٍ إعداد مستندات طرح محطة التنقية للمدينة، والبت المالى للأعمال الاستشارية (مياه – صرف – طرق – رى) لمناطق الامتداد للمدينة (أ – ب – منطقة 2 الاستثمارية)، وتم توفير مصدر كهرباء كحل عاجل، وكذا مصدر مياه مؤقت لتغذية 4 عمارات تم حجزها بمحور الإيجار.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة أخميم الجديدة، إلى أنه تم اسناد مشروع طبقة أساس + طبقة رابطة أسفلتية لمنطقة الإسكان الاجتماعي، بقيمة نحو 9 ملايين جنيه، وتم اسناد الحل العاجل لمنظومة الصرف الصحى، بقيمة 14 مليون جنيه، لخدمة مرحلة التنمية الأولى، ومواقع الإسكان الاجتماعى، لمعالجة مياه الصرف ثلاثياً والاستفادة منها فى رى المسطحات الخضراء، وجارٍ إعداد مستندات الطرح الخاصة بمشروع تحويل محطة معالجة المدينة من ثنائية إلى ثلاثية، للاستفادة من المياه المعالجة ثلاثياً فى رى المسطحات الخضراء بالمدينة، وجارٍ استصدار أمر الاسناد لمشروع أعمال كهرباء 55 فداناً.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة أخميم الجديدة أنشئت طبقا للقرار الجمهورى رقم 195 لسنة 2000 والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1623 لسنة 2015 وتم تخطيطها لجذب الفائض السكاني وتوفير فرص عمل جديدة وللحد من البطالة لمدينتي أخميم وسوهاج، وتتميز بموقعها الذي يعتبر نافذة لمحافظة سوهاج علي طريق الصعيد البحر الأحمر الذي يربط بين محافظة سوهاج وميناء سفاجا ومدينة الغردقة وكذا طريق الجيش الشرقي القاهرة أسيوط، وتقع المدينة شرق نهر النيل جنوب شرق مدينة أخميم، ويحدها من الشمال الغربي وادي النزيزة ودير مارى جرجس ويبعد الحد الغربي الأوسط والجنوبي للمدينة حوالى 2 كم عن نهر النيل ويقترب الحد الغربي الشمالي بمسافة 1 كم من النهر.