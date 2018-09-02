الإدارية العليا تؤجل الطعن على حكم حل اتحاد كرة القدم لـ11 نوفمبر

كتب أحمد عبد الهادى

قررت الدائرة 11 بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من هانى أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، المطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة لجلسة11نوفمبر المقبل.

كان محمد مصطفى الماشطة بصفته وكيلا عن هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، أقام طعن رقم 54757، 54759 لسنة 63 قضائية عليا بعد حكم الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى رقم 72551 لسنة 70 ق، المقامة من عمر هريدى المحامى وماجدة الهلباوى، ووقف تنفيذ إعلان نتيجة انتخابات اتحاد الكرة وحل المجلس.