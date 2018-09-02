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الأمم المتحدة: مقتل 90 عراقيا وإصابة 117 آخرين خلال شهر أغسطس

الأحد، 02 سبتمبر 2018 09:53 م
الأمم المتحدة: مقتل 90 عراقيا وإصابة 117 آخرين خلال شهر أغسطس الامم المتحدة
بغداد (أ ش أ)
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أعلنت بعثة الأمم المتحدة فى العراق ، اليوم الأحد، مقتل 90 عراقيا وإصابة 117 آخرين خلال شهر أغسطس الماضى.

وقالت البعثة ـ فى بيان ، أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن الأرقام التى سجلتها البعثة أفادت بمقتل 90 مدنيا عراقيا وإصابة 117 آخرين، جراء أعمال الإرهاب والعنف والنزاع المسلح التى وقعت فى العراق خلال شهر أغسطس 2018.

وأوضحت أن هذه الأرقام تشمل سائر المواطنين وغيرهم ممن يعدون من المدنيين وقت الوفاة أو الإصابة ، كالشرطة فى مهام غير قتالية والدفاع المدنى وفرق الأمن الشخصى وشرطة حماية المنشآت ومنتسبى قسم الإطفاء.

 

 


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