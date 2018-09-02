اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادًا مختصرًا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات، السياسية والاقتصادية الرياضية فى مصر والعالم، اليوم الأحد، ومنها تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته الحالية للصين، والتى أكد خلالها أن الإسلام السياسى استغل فراغ ما بعد الثورات للسيطرة على الحكم دون وطنية.
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