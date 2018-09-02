اردوغان يرغب فى التخلى عن اعتماد الدولار فى المبادلات مع روسيا

أ ف ب

تعتزم تركيا التخلى عن اعتماد الدولار فى مبادلاتها التجارية مع روسيا، بحسب ما قال الاحد رئيسها رجب اردوغان الذى قال إن الولايات المتحدة تتصرف مثل "ذئب ضارٍ".

وقال اردوغان مخاطبا رجال اعمال اثناء زيارة قرغيزستان إن "أميركا تتصرف مثل ذئب متوحش، لا تصدقوها".

واشار الى ان بلاده بصدد التفاوض مع روسيا بشأن الاستغناء عن الدولار فى مبادلاتهما التجارية وذلك ردا على العقوبات الاقتصادية الامريكية.

وبحسب ترجمة لتصريحاته الى اللغة القرغيزية فقد قال "ان استخدام الدولار يضر بنا ، لن نرضخ وسننتصر".

وكان اردوغان اعلن فى 31 اغسطس ان تركيا وقعت مع روسيا اتفاقا لشراء صواريخ اس-400 ، ويثير هذا الامر حنق واشنطن التى هددت بوقف تسليم طائرات اف-35 بيعت لتركيا العضو فى الحلف الاطلسى.

وتشهد العلاقات الامريكية التركية ازمة منذ رفض انقرة تسليم قس امريكى يحاكم بتهمة "الارهاب" ويخضع للاقامة الجبرية على اراضيها ، وتبادل البلدان تجميد ارصدة وزراء ورفعا الرسوم الجمركية على بعض السلع.

وهذه الازمة التى تثير قلق الاسواق ساهمت فى تراجع الليرة التركية التى فقدت 40 % من قيمتها امام الدولار منذ بداية 2018.

كما تراجع الروبل الروسى الى ادنى مستوى منذ عامين بعد فرض واشنطن عقوبات جديدة اثر واقعة تسمم عميل روسى فى المملكة المتحدة ، ونفت موسكو قطعيا ضلوعها فى الحادثة.