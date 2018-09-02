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إنتحار طالب لرفض أهله زواجه

الأحد، 02 سبتمبر 2018 10:52 ص
إنتحار طالب لرفض أهله زواجه أقراص دوائية - أرشيفية
الفيوم – رباب الجالى
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أمرت نيابة مركز الفيوم، صباح اليوم، بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية، بشأن انتحار طالب، من قرية هوارة المقطع، بتناوله قرص مكافحة تسوس القمح، لمروره بضائقة نفسية بسبب رفض أهله الزواج من إحدى الفتيات.

تلقى اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود بلاغ من مستشفى الفيوم العام، بوصول المواطن "محمود.م.س" (19 سنة- طالب)، ومقيم بقرية هوارة المقطع، جثة هامدة، إدعاء تناول مادة سامة.

وقال والد الطالب ويدعى "محمد.س.م" (49 سنة-إدارى بمنطقة بريد الفيوم)، وعم المتوفى ويدعى " محسن.س.م" (52 سنة-تاجر)، قالا أن الطالب تناول قرص مكافحة تسوس القمح للتخلص من حياته، نتيجة مروره بضائقة نفسية، بسبب رفض أهليته زواجه من إحدى الفتيات، ولم يتهما أحد بالتسبب فى وفاته.

وأكد تقرير مفتش الصحة، أن سبب الوفاة توقف عضلة القلب نتيجة تناول مادة سامة، ولا يمكن الجزم بوجود شبهة جنائية فى الوفاة من عدمه، وكلفت إدارة البحث الجنائى بإجراء التحريات بشأن الواقعة وملابساتها.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 4579 لسنة 2018 إدارى مركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

 


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