إصابة شخصين برش خرطوش طائش من حفل عرس بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

أصيب شخصان برش خرطوش أثناء مرورهم من أمام حفل عرس بدائرة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء سمير صلاح أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد باستقبال مستشفى شبين الكوم الجامعى كلأ من " ع م ح م " طالب مصاباً برش خرطوش بالساق اليمنى، و" إ م ا ع ب " مصاباً برش خرطوش بالقدم اليمنى ومقيمان دائرة المركز .

بالانتقال والفحص وسؤال الأول قرر أنه أثناء مروره أمام حفل عرس قام شخص لا يعلمه بإطلاق عيار نارى أحدث إصابته، وذلك حال احتفائه بالعرس ولم يتهم أحد .

تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى ووحدة مباحث المركز من تحديد مطلق العيار النارى ويدعى " ز ط ع ج " كهربائى ومقيم بذات الناحية وبضبطه أقر بارتكابه الواقعة دون قصد منه أثناء احتفائه بالعرس، وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم فرد خرطوش عيار 12، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات تحرر عن الواقعة المحضر اللازم .