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إحالة 24 طبيبا وممرضا بطوخ للتحقيق لتغيبهم عن العمل

الأحد، 02 سبتمبر 2018 04:22 م
إحالة 24 طبيبا وممرضا بطوخ للتحقيق لتغيبهم عن العمل الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية
القليوبية نيفين طه
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أحال الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، 24 طبيبا وممرضا بالوحدة الصحية بالعمار وإمياي التابعة لمدينة طوخ للتحقيق لتغيبهم عن االعمل والتقصير في اداء الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين .
 
وقال وكيل الوزارة،فى تصريحات صحفية ، أنه تلقى عده شكاوي من المواطنين بتغيب الأطباء بالوحدات الصحية عن العمل، وعلى الفور قام بجولة مفاجئة على الوحده الصحية بأمياي والعمارة بطوخ.
 
وكشفت عن عدم وجود 8 أطباء و2 من التمريض بالوحدة الصحية بالعمار كما تبين عدم  وجود 12طبيبا و2 من الممرضين بالوحدة الصحية بقرية إمياي .
 
وتم إحالتهم للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم. 

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