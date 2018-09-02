إحالة 24 طبيبا وممرضا بطوخ للتحقيق لتغيبهم عن العمل

أحال الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، 24 طبيبا وممرضا بالوحدة الصحية بالعمار وإمياي التابعة لمدينة طوخ للتحقيق لتغيبهم عن االعمل والتقصير في اداء الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين .
وقال وكيل الوزارة،فى تصريحات صحفية ، أنه تلقى عده شكاوي من المواطنين بتغيب الأطباء بالوحدات الصحية عن العمل، وعلى الفور قام بجولة مفاجئة على الوحده الصحية بأمياي والعمارة بطوخ.
وكشفت عن عدم وجود 8 أطباء و2 من التمريض بالوحدة الصحية بالعمار كما تبين عدم وجود 12طبيبا و2 من الممرضين بالوحدة الصحية بقرية إمياي .
وتم إحالتهم للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
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