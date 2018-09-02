أوقاف أسوان: توزيع 5 اطنان من اللحوم علي الأسر الأكثر احتياجا الاربعاء القادم بمراكز المحافظة

أسوان ندى سليم

أكد الشيخ محمود قناوى وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة أسوان، أن المديرية ستبدأ بتوزيع لحوم الأضاحى التى تم جمعها خلال فترة عيد الأضحى، بداية من الاربعاء القادم على مستوى 28 إدارة تابعة للمحافظة، بإجمالى 5 طن من اللحوم.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف، في تصريحات صحفية، إلى أن لحوم الأضاحى ستوجه إلى الاسر الأكثر احتياجا، موضحا أنه تم حصر جلود الأضاحى ايضا وبلغت قيمتها نحو 1080 جنيها، والتى سيتم تخصيصها إلى إدارة البر بالوزارة.

وكانت مديرية اوقاف أسوان جمعت 43 صك أضحية خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، حيث بلغت قيمة صك الاضحية هذا العام بلغ 1500 جنيها، و بلغ التقدير الأولى لحصيلة جمع الصكوك نحو 64 الف جنيه.