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أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 2-9-2018

الأحد، 02 سبتمبر 2018 09:00 م
أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 2-9-2018 البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 2-9-2018، وجاءت أبرزها الموافقة على قيـد أسهم شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية برأس مال مصدر قدرة 219,116,130 جنيه موزع على 547,790,325 سهم بقيمة اسمية قدرها 40 قرش للسهم الواحد.
 

البورصة تخسر 5.8 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسى، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 5.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 875.929 مليار جنيه.
  
وبلغ حجم التداول على الأسهم 188.8 مليون ورقة مالية بقيمة 669 مليون جنيه عبر تنفيذ 21.2 ألف عملية لعدد 175 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 81.38% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 11.09%، والعرب على 7.53% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 33.55% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.44%.
    
ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة بلغت 18.6 مليون جنيه، 77.5 مليون جنيه، 8.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 78.5 مليون جنيه، 772 ألف جنيه، 25.2 مليون جنيه على التوالى.
 
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 15852 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 2581 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 15510 نقطة.
 
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.52% عند مستوى 751 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1940 نقطة، فيما هبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 465 نقطة.
 
  
وارتفعت أسهم 44 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 87 شركة، ولم تتغير مستويات 44 شركة.

قيد القاهرة للاستثمار

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأحد،  الموافقة على قيـــد أسهــــم شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية برأس مال مصدر قدرة 219,116,130 جنيه موزع على 547,790,325 سهم بقيمة اسمية قدرها 40 قرش للسهم الواحد ممثلة فى احدى عشر إصدار بجدول قيد الأوراق المالية المصرية.
 
 
 
وذلك طبقا لقواعد قيد وشطب الاوراق المالية الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ( 11 ) فى 22\1\2014 والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما وعلى الأخص المادة (1) مكرر منها مع عدم التعامل على أسهم الشركة خلال تلك الفترة من تاريخ التسجيل وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة، ويعتبر القيد كأن لم يكن فى حالة عدم قيام الشركة بطرح أسهمها خلال شهر من تاريخ تسجيلها لدى الهيئة واستيفاء البنود ( 1 ، 2 ، 3 ) من المادة ( 7 ) من قواعد القيد ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة فى الحالات التى تقدرها .
 
 
ثانيا على أن تدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة اعتبارا من يوم الثلاثاء 4\9\2018 ( اى بعد استكمال فترة نشر طلب القيد البالغه خمس ايام عمل ) علما بان فترة انتهاء الاعلان يوم الاثنين 3\9\2018 تنفيذا للبند (2) من المادة (6) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية وبعد ورود خطاب شركة مصر للمقاصة بما يفيد التجميد وفقا للبند (7) من المادة (7) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وكذلك قرار الجمعية العامه غير العادية فى 3\7\2018.
 
 
 
أن تلتزم الشركة بموافاة البورصة بكتاب شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزى الذى يفيد احتفاظ المساهمين الرئيسيين بنسبة لا تقل عن 51 % من الأسهم المملوكة لهم فى رأسمال الشركة حال توافرها، وإذا كان إجمالى الأسهم المحتفظ بها وفقا لذلك نسبته أقل من 25 % من أسهم رأسمال الشركة المصدر، يتم استكمال نسبة الـ25% من مساهمات أعضاء مجلس الادارة ومؤسسى الشركة أو غيرهم فى ضوء قرار الجمعية العامه غير العادية للشركة فى 03\07\2018، وذلك لمدة لا تقل عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح بالبورصة على أن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة فى أى زيادة لراس مال الشركة بذات الفترة وذلك فيما عدا الأسهم المجانية ، وكذلك ما يفيد التجميد الاختيارى تنفيذا لقرارات الجمعية العامه غير العادية للشركة فى 03\07\2018.
 
  
 

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