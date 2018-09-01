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4 سبتمبر.. تجديد حبس 5 أشخاص لاستيلائهم على المواد البترولية بجراج أثر النبى

السبت، 01 سبتمبر 2018 11:13 ص
4 سبتمبر.. تجديد حبس 5 أشخاص لاستيلائهم على المواد البترولية بجراج أثر النبى محكمة -أرشيفية
كتب ــ أحمد إسماعيل
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حددت نيابة جنوب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافى المحامى العام الأول، جلسة 4 سبتمبر المقبل لنظر تجديد حبس 5 أشخاص بينهم مسئولين بجراج أثر النبى بمصر القديمة، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى للاستيلاء على المواد البترولية.
 
تعود تفاصيل القضية عندما ألقى ضباط الرقابة الإدارية القبض على تشكيل عصابى من المتاجرين بالدعم الذى تتكبده الدولة لصالح المواد البترولية، وهم مسئولو تسجيل شحنات الوقود، والأمن، والنقل بشركة الجمعية التعاونية للبترول ( التعاون )، بالإضافة إلى مسئول العهدة بأحد الجراجات التابعة لهيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، لتسهيلهم جميعا استيلاء أحد تجار القطاع الخاص على المواد البترولية المدعومة من الدولة بحوالى 200 ألف لتر من السولار شهريا تدعمها الدولة بقيمة 840 ألف جنيه، مقابل حصولهم على مبالغ تزيد عن الـ600 ألف جنيه شهريا على سبيل الرشوة، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.
 

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