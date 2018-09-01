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4 أدلة تستند إليها النيابة فى اتهامها لقتلة "طالب الرحاب".. تعرف عليها

السبت، 01 سبتمبر 2018 12:00 ص
4 أدلة تستند إليها النيابة فى اتهامها لقتلة "طالب الرحاب".. تعرف عليها قاتل طالب الرحاب وابنته
كتب أحمد حسنى
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أستندت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، فى اتهامها للمتهمين بقتل طالب الرحاب بسام أسامة، على عدة أدلة من بينها:

 

1- تحريات المباحث

أثبتت تحريات المباحث ارتكاب المتهمين لجريمة القتل سواء بالاشتراك فى الجريمة، كالأب والمتهمين الـ5 الآخرين أو باستدراج الطالب وهو حال المتهمة حبيبة.

 

2- اعتراف المتهمين

اعترف المتهم الرئيسى أشرف حامد بقتل الطالب بسام أسامة، فيما اعترف 5 متهمين آخرين بارتكاب الواقعة مقابل أموال ومساعدة الأب.

 

3- كاميرات المراقبة والتسجيلات الصوتية

أثبتت كاميرات المراقبة والتسجيلات الصوتية المسجلة للمتهمين ارتكابهم للواقعة مع سبق الإصرار والترصد، بإعداد العدة لقتل الطالب.

 

4- أقوال الشهود

شهادة أقارب الطالب بسام أسامة، والأهالى وأصدقاء المتهمة والجيران، أكدت ارتكاب المتهمين لواقعة القتل.

 

ووجهت النيابة للمتهمين، تهم القتل مع سبق الإصرار والترصد والخطف واستدراج المجنى عليه، والتزوير فى محررات رسمية والهروب من أحكام قضائية، وسرقة المجنى عليه بسام أسامة.

 

واعترف 5 متهمين من أصدقاء الأب، من بينهم سائق الأب، بارتكاب الجريمة لمساعدة المتهم الرئيسى "أشرف حامد"، مقابل وعدهم بتسديد مبلغ مالى لهم، مؤكدين مساعدته فى الإمساك بالطالب وتكتيفه ودفنه داخل المنزل.

 

وأمرت نيابة القاهرة الجديدة بإشراف المستشار أحمد حنفى، المحامى العام الأول، ورئاسة المستشار محمد سلامة، بحبس المتهمة حبيبة و5 آخرين بتهمة القتل العمد 4 أيام على ذمة التحقيق.


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