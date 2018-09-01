35 مدرسة بالقليوبية تدخل الخدمة فى الفصل الدراسى الجديد

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية عن دخول 35 مدرسة تنوعت ما بين إنشاء جديد وإحلال كلي وجزئي وتوسع لتنضم إلى 1024 مدرسة تقدم خدمات للطلاب بالمحافظة، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للاهتمام بالتعليم والبنية التحتية الخاصة به.

وأضافت "المصادر" في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه جارى العمل على قدم وساق للانتهاء من كافة الاستعدادات بمدارس المحافظة لاستقبال الطلاب في بداية العام الدراسي الجديد 2018/2019، والانتهاء من توصيل كابلات الإنترنت لمدارس الثانوية العامة والتى يبلغ عددها 141 مدرسة منتشرة بمراكز ومدن المحافظة.

وتابعت، أنه أيضا جارى العمل على الانتهاء من أعمال التدريب للمعلمين على النظام التعليمي الجديد، لبدء تطبيقه منذ بدء الدراسة حتى لا يؤثر التأخير على الطلاب في التلقى.