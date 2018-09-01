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السبت، 01 سبتمبر 2018 05:13 ص
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3 ملفات تتصدر أول اجتماعات هيئة الاستثمار أبرزها إعداد استراتيجية الترويج

السبت، 01 سبتمبر 2018 05:14 ص
3 ملفات تتصدر أول اجتماعات هيئة الاستثمار أبرزها إعداد استراتيجية الترويج سحر نصر وزيرة الاستثمار ومحسن عادل الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار
كتب هانى الحوتى
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3 ملفات تصدرت أول اجتماع لمجلس الإدارة الجديد لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة خلال الأسبوع الماضى، وهى:
أولا إعداد استراتيجية للترويج للفرص الاستثمارية، وثانيا تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بجذب استثمارات ضخمة لمحافظات الصعيد، وثالثا ضغط البرنامج الزمنى لإنشاء المناطق الاستثمارية الحرة.
 
وعقد مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أول اجتماع بتشكيله الجديد، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وبحضور محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، وعلا القبرصى، نائبى الرئيس التنفيذى للهيئة، إضافة إلى اللواء خالد محمد عارف، ومحمد الأتربى، والدكتور محمد سامح عمرو، والمهندس طارق شكرى، أعضاء مجلس إدارة الهيئة، بحضور المستشار محمود فوزى، المستشار القانونى للوزيرة.

استراتيجية للترويج

وكشف مصدر مطلع، عن توجيه وزير الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر، بإعداد مجلس إدارة هيئة الاستثمار استراتيجية للترويج للفرص الاستثمارية داخل وخارج مصر خلال الفترة القادمة، لتعريف المستثمر بأبرز الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المحلى وتحقيق خطة الحكومة بجذب 11 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة.

استثمارات بالصعيد

كما كشف المصدر، عن توجيه وزيرة الاستثمار بضرورة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بجذب استثمارات ضخمة لمحافظات الوجه القبلى لتحقيق تنمية اقتصادية بالصعيد، باستغلال الحوافز التى أقرها قانون الاستثمار للمستثمرين هناك، موجهة بعقد لقاء دورى شهرى لمجلس إدارة الهيئة بكافة المحافظات لاستعراض مشاكل تلك المناطق والعمل على حلها، مضيفا أن الاجتماع المقبل لمجلس إدارة الهيئة سيعقد بمحافظة الإسكندرية ثم محافظات سوهاج وأسيوط والمنيا حتى نهاية العام.


برنامج إنشاء المناطق الحرة

وأشار المصدر، إلى أن وزيرة الاستثمار سحر نصر، شددت على ضرورة الإسراع فى خطة تطوير المناطق الاستثمارية القائمة وإنشاء مناطق أخرى جديدة، وضغط الجدول الزمنى لإنشاء تلك المناطق بغرض تيسير العملية الاستثمارية وإتاحة فرص للمستثمرين.

وأضاف المصدر، أن هيئة الاستثمار  تنفذ توسعات فى المحافظات هى الأكبر منذ انشاء الهيئة، تتضمن إنشاء مناطق حرة واستثمارية وفروع لمركز خدمات المستثمرين، مما سيساهم فى زيادة إيرادات الهيئة خلال المرحلة المقبلة، متابعا أنه تم حتى الآن إجراء تطوير فى المناطق الحرة العامة بالسويس والإسماعيلية والإسكندرية والمنطقة الحرة الإعلامية، وجارى إنشاء فروع لمركز خدمات المستثمرين فى كل من قنا والمنيا والفيوم والإسماعيلية وشرم الشيخ والوادى الجديد والأقصر والغردقة، وإنشاء مناطق استثمارية فى كل من بنها وميت غمر والصف، وتطوير المناطق الحرة العامة بمدينة نصر والإسكندرية وبورسعيد وقفط والسويس وشبين الكوم، وإنشاء مناطق حرة عامة فى نويبع والمنيا.
 

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اخبار الاقتصاد

هيئة الاستثمار

الصعيد

انشاء المناطق الحرة




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