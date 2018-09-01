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27 أكتوبر.. الحكم فى طعن الحكومة على استمرار منع حفيدة «مبارك» من السفر

السبت، 01 سبتمبر 2018 11:55 ص
27 أكتوبر.. الحكم فى طعن الحكومة على استمرار منع حفيدة «مبارك» من السفر المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى
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حجزت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، اليوم السبت، طعن هيئة قضايا الدولة المقامة بالوكالة عن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف قرار منع "فريدة" ابنة جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق حسنى مبارك من السفر خارج البلاد، للحكم بجلسة 27 أكتوبر المقبل.

 

اختصم الطعن المودع برقم 14815 لسنة 61 قضائية علّيا، جمال محمد حسنى مبارك.

 

كانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قضت، فى نوفمبر 2014، بقبول طعن جمال مبارك، للمطالبة ببطلان قرار منع ابنته من السفر.

 

وكان "علاء وجمال" نجلا الرئيس المخلوع تقدما بطعن على قرار منع أولادهما "عمر" و"فريدة" من السفر، وحملت الدعوتان أرقام 6456، 6466 لسنة 68 قضائية، وطالبتا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهاز الكسب غير المشروع، بوضع أحفاد مبارك على قوائم الممنوعين من السفر.

 


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حفيدة مبارك

منع من السفر

مجلس الدولة

الحوادث




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