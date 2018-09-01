‎145 مليونا و693 ألف جنيه إيرادات جمارك الدخان بالقاهرة خلال أغسطس

كتب - أحمد يعقوب

كشف بيان عن الإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة، أن إجمالى الإيرادات المحصلة بجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر أغسطس 2018 حوالى 145 مليونا و693 ألفا و864 جنيها، كما بلغ إجمالى قيمة الصادرات بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر أغسطس 2018 حوالى 7 ملايين و731 ألفا و488 جنيها.



بلغ عدد الحاويات الواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة برئاسة كامل على متولى مدير عام الإدارة العامة لجمارك الدخان خلال شهر أغسطس 2018 عدد 151 حاويه دخان خام واردة بنظام الترانزيت للتخزين غير خالصة الرسوم الجمركية بعدد طرود إجمالى 14 ألفا و557 طرد بوزن اجمالى 3055 طن و613 كيلوجرام.



وبحسب بيان عن الإدارة تم الإفراج عن 209 شهادة سحب جزئيه بعدد 14 ألفا و394 طرد بوزن إجمالى 2568 طن و581 كيلوجرام، وبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر أغسطس 2018 حوالى 20 مليون و525 ألفا و525 جنيها.



وأضاف البيان أن إجمالى الضرائب على القيمة المضافة المحصلة خلال نفس الفترة 123 مليون و 466 ألفا و531 جنيها وإجمالى ضرائب الأرباح الصناعية والتجارية المحصلة 855 ألفا و904 جنيهات والرسوم المحصلة لحساب غرفة الأدخنة 684 ألفا و558 جنيه وإجمالى المصاريف الإدارية ودمغة تنمية الموارد والدمغة النسبية والنوعية المحصلة 5259 جنيها كما بلغت الغرامات الجمركية 156 ألفا و85 جنيها.