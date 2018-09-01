ولى العهد الأردنى يلتحق بدورة عسكرية فى المملكة المتحدة

كتب محمد تهامى زكى

أعلن الديوان الملكى الهاشمى الأردنى، أن الأمير الحسين بن عبد الله الثانى، ولى عهد الأردن، سيلتحق بدورة عسكرية بالمملكة المتحدة تستمر حتى نهاية العام الحالى.

وقال الديوان الملكى الهاشمى، "سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثانى، ولى العهد، يلتحق بدورة عسكرية فى إحدى الكتائب العسكرية بالمملكة المتحدة تستمر حتى نهاية العام الحالى"، ويذكر أن ولى العهد تخرج من الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست فى بريطانيا عام 2017، ويحمل حاليا رتبة ملازم ثان فى القوات المسلحة الأردنية.