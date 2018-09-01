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وصول 15 مصريًا مرحلين من السعودية لمخالفتهم شروط الإقامة والعمل

السبت، 01 سبتمبر 2018 05:56 ص
وصول 15 مصريًا مرحلين من السعودية لمخالفتهم شروط الإقامة والعمل مطار القاهرة - أرشيفية
كتب محمد طنطاوى
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استقبلت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولى 15 مصريًا مرحلين من جانب السلطات الأمنية السعودية لمخالفتهم شروط الإقامة والعمل، وتم ضبط اثنين منهم لطلبهم فى تنفيذ أحكام قضائية صادرة بحقهم. 
 
وكانت السلطات المعنية بالمطار قد استقبلت المرحلين بعد إخطار السلطات السعودية، وتم إنهاء إجراءات وصولهم على متن الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية السعودية القادمة من الرياض.
 
وأمر اللواء أحمد الأنور مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار، بتشكيل فريق متخصص للعمل على إنهاء إجراءات وصولهم، وبمناقشتهم أقروا بأن السلطات السعودية ألقت القبض عليهم لمخالفتهم لشروط الإقامة والعمل.
 
وبمراجعة مواقفهم الأمنية تبين طلب اثنين منهم لتنفيذ أحكام بلغ مجموعها 8 قضايا خيانة أمانة وتبديد، وتم ترحيلهم إلى الأقسام التابعين لها لاتخاذ الإجراءات القانونية. 

 


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