وصول أوباما وكلينتون وبوش ومايك بنس إلى مراسم تأبين ماكين وغياب ترامب

رسالة واشنطن- محمد البديوى

وصل منذ قليل الرؤساء باراك أوباما وبيل كلينتون وجورج بوش، ونائب الرئيس الأمريكى مايك بنس إلى كاتدرائية واشنطن الوطنية، للمشاركة فى مراسم تأبين السيناتور جون ماكين الذى توفى عن ٨١ عاما.





فيما تغيب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بناء على طلب جون ماكين الذى أبلغ سابقا أنه لا يرغب فى حضور ترامب جنازته عند وفاته.

ويعد ماكين رمزا وبطلا قوميا بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان طيارا حربيا في البحرية الأمريكية خلال حرب فيتنام وقضى 5 سنوات في الأسر لدى فيتنام الشمالية.