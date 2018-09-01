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وزير الخارجية اليمنى يناقش مع المبعوث الأممى الترتيبات الأخيرة لمشاورات جنيف

السبت، 01 سبتمبر 2018 02:41 م
وزير الخارجية اليمنى يناقش مع المبعوث الأممى الترتيبات الأخيرة لمشاورات جنيف وزير الخارجية والمبعوث الاممى
إيمان حنا
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التقى وزير الخارجية خالد اليمانى ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبد الله العليمى اليوم السبت، مع المبعوث الأممى مارتن جريفيثس، حيث تناول اللقاء الترتيبات الجارية لجولة المشاورات السياسية المقرر انطلاقها فى جنيف بالسادس من الشهر الجارى.

ولفت اليمانى إلى أن الحكومة ستحرص على الاستفادة من هذه المشاورات لإحراز تقدم فى إجراءات بناء الثقة، وأهمها إطلاق سراح المعتقلين والمختطفين، ورفع الحصار عن المدن، وتسهيل وصول الإغاثة الإنسانية، وحل إشكالية دفع أجور العاملين فى الخدمة المدنية بالمناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيات الانقلابية بعد أن منعت عنهم المليشيات ذلك، واستحوذت على كل الإيرادات لتسخيرها كمجهود حربى.

وأكد اليمانى، أن الحكومة اليمنية مستمرة فى دعمها لجهود المبعوث الأممى من أجل إحلال السلام الدائم والشامل والمستدام، حرصا منها على وضع حد للمأساة التى تسبب بها الانقلاب المدعوم إيرانيا، وأن وفد الحكومة جاهز للذهاب إلى جولة المشاورات فى السادس من سبتمبر.

من جانبه، استعرض المبعوث الأممى الإجراءات والترتيبات اللوجستية لجولة المشاورات، مؤكدا مجدداً الالتزام الكامل بالمرجعيات الثلاث ممثلة فى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطنى، وقرارات مجلس الأمن الدولى، وفِى مقدمتها القرار 2216.


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