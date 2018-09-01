وزارة الاستثمار تعتزم إنشاء 4 مناطق حرة بتكلفة 3.2 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

تعتزم وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، إنشاء 4 مناطق حرة عامة جديدة باستثمارات تبلغ 3.2 مليار جنيه، منها مدن ضخمة متخصصة فى صناعة النسيج، كما تعتزم الوزارة، تطوير المنطقة الحرة بالمطاهرة فى محافظة المنيا على مساحة 306 فدان، وسيتم اسناد أعمال الترفيق والتطوير لهيئة التنمية الصناعية.

وتنفذ هيئة الاستثمار، توسعات فى المحافظات هى الأكبر منذ إنشائها، تتضمن إنشاء مناطق حرة واستثمارية وفروع لمركز خدمات المستثمرين، مما سيساهم فى زيادة إيرادات الهيئة خلال المرحلة المقبلة، وتم حتى الآن إجراء تطوير فى المناطق الحرة العامة بالسويس والإسماعيلية والإسكندرية والمنطقة الحرة الإعلامية، وجارى إنشاء فروع لمركز خدمات المستثمرين فى كل من قنا والمنيا والفيوم والإسماعيلية وشرم الشيخ والوادى الجديد والأقصر والغردقة.

ومن المنتظر إنشاء مناطق استثمارية فى كل من بنها وميت غمر والصف، وتطوير المناطق الحرة العامة بمدينة نصر والإسكندرية وبورسعيد وقفط والسويس وشبين الكوم، وإنشاء مناطق حرة عامة فى نويبع والمنيا.