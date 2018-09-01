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"واشنطن بوست": الآلاف يتظاهرون فى مولدوفا للمطالبة بإعادة التوحيد مع رومانيا

السبت، 01 سبتمبر 2018 04:31 م
"واشنطن بوست": الآلاف يتظاهرون فى مولدوفا للمطالبة بإعادة التوحيد مع رومانيا مظاهرات - أرشيفية
واشنطن (أ ش أ)
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رصدت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية اليوم السبت، احتشاد آلاف المولدوفيين فى العاصمة كيشيناو، مطالبين بإعادة توحيد بلادهم مع رومانيا.

وأشارت الصحيفة الأمريكية، على موقعها الإلكترونى، إلى أن المحتشدين كانوا يحملون الأعلام المولدوفية والرومانية والتى كادت تكون متطابقة مرددين شعارات مثل: (الوحدة) و(بيسارابيا)، الاسم القديم لـ مولدوفا.

وأعادت الصحيفة إلى الأذهان رفض الشرطة المولدوفية السماح لمجموعة من المتظاهرين الرومانيين بالوصول إلى العاصمة للمطالبة بإعادة توحيد مولدوفا ورومانيا، الأسبوع الماضي، بحجة أن ذلك يمكن أن يتسبب فى اضطراب السلم العام داخل البلاد.

يذكر مولدوفا ورومانيا توحّدتا فى عام 1918، إلا أن مولدوفا انضمت للاتحاد السوفيتى فى عام 1940 قبل أن تعلن عن استقلالها عام 1991.

 


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