video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 01 سبتمبر 2018 12:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

السبت، 01 سبتمبر 2018 12:00 ص
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر درجات الحراره
كتب – محمود راغب
إضافة تعليق
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد.
 
 
 
كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب البلاد وتكون مثيرة للأتربة، كما تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
 
 
 
أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.
 
 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر.

الصغرى العظمى

 
القاهرة 25 36 
 
وسط الدلتا 24 35 
 
الإسكندرية 25 32 
 
بلطيم 23 32 
 
مطروح 24 31 
 
السلوم 22 30 
 
سيوة 25 37 
 
بورسعيد 26 31 
 
دمياط 26 31 
 
العريش 24 32 
 
رفح 23 32 
 
الإسماعيلية 23 35 
 
السويس 25 35 
 
رأس سدر 25 35 
 
نخل 21 34 
 
نويبع 28 38 
 
طابا 25 36 
 
كاترين 21 36 
 
الطور 27 34 
 
شرم الشيخ 30 38 
 
الغردقة 28 38 
 
مرسى علم 30 35 
 
الفيوم 25 36 
 
بنى سويف 25 36 
 
المنيا 25 36 
 
أسيوط 24 37 
 
سوهاج 24 38 
 
قنا 26 41 
 
الأقصر 26 43 
 
أسوان 29 43 
 
أبوسمبل 28 41 
 
الوادي الجديد 28 41 
 
شلاتين 27 41
 
ابو رماد 27 39 
 
راس حدربة 28 37 
 
حلايب 28 36 
 
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

 

 

الصغرى العظمى

 

 
مكة المكرمة 31 42 
 
المدينة 31 46 
 
الرياض 27 44 
 
المنامة 32 40 
 
أبوظبي 32 40 
 
الدوحة 31 40 
 
الكويت 30 48 
 
دمشق 18 40
 
بيروت 24 31 
 
عمان 20 36 
 
القدس 21 32 
 
غزة 25 31 
 
بغداد 27 45 
 
مسقط 27 33 
 
صنعاء 14 27 
 
الخرطوم 28 38 
 
طرابلس 28 31 
 
تونس 21 32 
 
الجزائر 21 29
 
الرباط 21 29 
 
نواكشوط 24 29 
 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم: 

 

 

الصغرى العظمى

 

 
أنقرة 17 33 
 
اسطنبول 24 31 
 
إسلام أباد 25 35 
 
نيودلهي 27 31 
 
جاكرتا 25 34 
 
بكين 19 27
 
كوالامبور 24 32 
 
طوكيو 22 28 
 
أثينا 24 34 
 
روما 16 26 
 
باريس 10 24 
 
مدريد 22 34 
 
برلين 12 23 
 
لندن 14 22 
 
مونتريال 21 28 
 
موسكو 13 25 
 
نيويورك 21 28 
 
واشنطن 23 30
 
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

الأرصاد: اليوم ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

الطقس

اخبار الطقس

حالة الطقس

الطقس اليوم

درجات الحرارة

درجة الحرارة




لا تفوتك
المرور يغلق محور المشير طنطاوى جزئيا لمدة شهرين لإنشاء كوبريين مشاة

المرور يغلق محور المشير طنطاوى جزئيا لمدة شهرين لإنشاء كوبريين مشاة

وزيرة الصحة تعلن الانتهاء من 14 ألف عملية جراحية بقوائم الانتظار

وزيرة الصحة تعلن الانتهاء من 14 ألف عملية جراحية بقوائم الانتظار

تونس تحارب الفساد.. إقالة وزير الطاقة و4 مسئولين لشبهات فساد..رئيس الوزراء يفتح تحقيقا موسعا وإلحاق وزارة الطاقة بالصناعة..أزمة وقود خانقة بالجنوب من أسباب الإقالة

تونس تحارب الفساد.. إقالة وزير الطاقة و4 مسئولين لشبهات فساد..رئيس الوزراء يفتح تحقيقا موسعا وإلحاق وزارة الطاقة بالصناعة..أزمة وقود خانقة بالجنوب من أسباب الإقالة

"أطلب الحنطور".. تطبيق ذكى لتوفير عربات الحنطور فى الأقصر خلال أسابيع .. وزارة التخطيط تدخل العربات عصر التكنولوجيا بنظام "أوبر حنطور".. ورئيس المدينة: برنامج "QR" يراقب 340 عربة.. وتوفير "بامبرز" للأحصنة

"أطلب الحنطور".. تطبيق ذكى لتوفير عربات الحنطور فى الأقصر خلال أسابيع .. وزارة التخطيط تدخل العربات عصر التكنولوجيا بنظام "أوبر حنطور".. ورئيس المدينة: برنامج "QR" يراقب 340 عربة.. وتوفير "بامبرز" للأحصنة

السجون تفرج عن 467 سجينا بموجب عفو رئاسى

السجون تفرج عن 467 سجينا بموجب عفو رئاسى

ننشر أول صور وفيديوهات لعملية الطعن بمحطة أمستردام المركزية بهولندا

ننشر أول صور وفيديوهات لعملية الطعن بمحطة أمستردام المركزية بهولندا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة