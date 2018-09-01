نبيه برى: نتطلع لتشكيل حكومة لبنانية تمثل كل القوى البرلمانية الشعبية

بيروت (أ ش أ)

قال رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى إنه يتطلع إلى الوصول إلى تشكيل حكومة تنأى بلبنان عن الوقائع الجارية وتنهى مسألة "حرق الوقت" ، وأن تمثل هذه الحكومة كل القوى البرلمانية الشعبية الحية ، وتكون قراراتها مرتكزة على الوحدة الوطنية.

وأضاف نبيه برى، فى كلمة خلال حضوره مهرجانا بمناسبة مرور 40 عاما على اختفاء المرجع السياسى والدينى الشيعى موسى الصدر ـ أنه ينتظر أن يجرى الاجتماع بين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريرى ورئيس الجمهورية ميشال عون خلال الأيام الثلاثة المقبلة ، وأنه يأمل فى أن يخرج هذا الاجتماع بحلول لأزمة تأخر تشكيل الحكومة.

وأكد ضرورة وجود تشريع يقنن زراعة القنب الهندى (الحشيش) داخل لبنان من أجل الأغراض والاستعمالات الطبية ، فى إطار خطة إنمائية لمنطقة البقاع ، وقال إن العديد من دول العالم أصدرت قوانين تجيز زراعة الحشيش للاستخدام الطبى ، مشيرا إلى وجود مقترح بقانون فى هذه المسألة بالفعل أمام مجلس النواب، وأنه يجرى العمل على الانتهاء منه، وأنه سيتضمن إنشاء هيئة منظمة لزراعة الحشيش تتولى الإشراف والمراقبة وإعطاء التراخيص وتحديد الكميات منذ زراعتها وحتى تسلمها بمعرفة الجهات المعنية.

وأشار إلى أن منطقة البقاع تعد أكثر المناطق اللبنانية تحملا لأعباء النزوح السورى داخل لبنان ، مؤكدا أنه ينتظر حلا سياسيا لهذه الأزمة عقب تشكيل الحكومة ، ولفت إلى ضرورة وجود تواصل رسمى مباشر بين لبنان وسوريا، خاصة فى ما يتعلق بقضية تصدير المنتجات الزراعية اللبنانية من خلال المعابر الحدودية مع سوريا.

وأضاف "لا أحد يستطيع فصل العلاقات مع سوريا وإبقائها مجمدة ، فلبنان وسوريا توأم فى التاريخ والجغرافيا والسياسة".

وأشار إلى أن جهودا مكثفة اضطلع بها فى الآونة الأخيرة أسفرت عن مصالحة وتوافق بين جميع الفصائل الفلسطينية داخل لبنان ، موضحا أن كافة الفصائل وقعت وثيقة تفاهم تحت عنوان (هيئة العمل الفلسطينى المشترك فى لبنان) تتعلق بكل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين داخل الأراضى اللبنانية للتعاون مع الدولة.