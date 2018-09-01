video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 01 سبتمبر 2018 01:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

نبيه برى: نتطلع لتشكيل حكومة لبنانية تمثل كل القوى البرلمانية الشعبية

السبت، 01 سبتمبر 2018 01:00 ص
نبيه برى: نتطلع لتشكيل حكومة لبنانية تمثل كل القوى البرلمانية الشعبية رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى
بيروت (أ ش أ)
إضافة تعليق

قال رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى إنه يتطلع إلى الوصول إلى تشكيل حكومة تنأى بلبنان عن الوقائع الجارية وتنهى مسألة "حرق الوقت" ، وأن تمثل هذه الحكومة كل القوى البرلمانية الشعبية الحية ، وتكون قراراتها مرتكزة على الوحدة الوطنية.

وأضاف نبيه برى، فى كلمة خلال حضوره مهرجانا بمناسبة مرور 40 عاما على اختفاء المرجع السياسى والدينى الشيعى موسى الصدر ـ أنه ينتظر أن يجرى الاجتماع بين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريرى ورئيس الجمهورية ميشال عون خلال الأيام الثلاثة المقبلة ، وأنه يأمل فى أن يخرج هذا الاجتماع بحلول لأزمة تأخر تشكيل الحكومة.

وأكد ضرورة وجود تشريع يقنن زراعة القنب الهندى (الحشيش) داخل لبنان من أجل الأغراض والاستعمالات الطبية ، فى إطار خطة إنمائية لمنطقة البقاع ، وقال إن العديد من دول العالم أصدرت قوانين تجيز زراعة الحشيش للاستخدام الطبى ، مشيرا إلى وجود مقترح بقانون فى هذه المسألة بالفعل أمام مجلس النواب، وأنه يجرى العمل على الانتهاء منه، وأنه سيتضمن إنشاء هيئة منظمة لزراعة الحشيش تتولى الإشراف والمراقبة وإعطاء التراخيص وتحديد الكميات منذ زراعتها وحتى تسلمها بمعرفة الجهات المعنية.

وأشار إلى أن منطقة البقاع تعد أكثر المناطق اللبنانية تحملا لأعباء النزوح السورى داخل لبنان ، مؤكدا أنه ينتظر حلا سياسيا لهذه الأزمة عقب تشكيل الحكومة ، ولفت إلى ضرورة وجود تواصل رسمى مباشر بين لبنان وسوريا، خاصة فى ما يتعلق بقضية تصدير المنتجات الزراعية اللبنانية من خلال المعابر الحدودية مع سوريا.

وأضاف "لا أحد يستطيع فصل العلاقات مع سوريا وإبقائها مجمدة ، فلبنان وسوريا توأم فى التاريخ والجغرافيا والسياسة".

وأشار إلى أن جهودا مكثفة اضطلع بها فى الآونة الأخيرة أسفرت عن مصالحة وتوافق بين جميع الفصائل الفلسطينية داخل لبنان ، موضحا أن كافة الفصائل وقعت وثيقة تفاهم تحت عنوان (هيئة العمل الفلسطينى المشترك فى لبنان) تتعلق بكل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين داخل الأراضى اللبنانية للتعاون مع الدولة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نائب لبنانى يتهم الحكومة بتسليم مطار بيروت الدولى لحزب الله

نائب لبنانى: مقترحات الحرير لتشكيل الحكومة حظيت بموافقة "عون"

لبنان

اخبار لبنان

نبيه برى

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
المرور يغلق محور المشير طنطاوى جزئيا لمدة شهرين لإنشاء كوبريين مشاة

المرور يغلق محور المشير طنطاوى جزئيا لمدة شهرين لإنشاء كوبريين مشاة

وزيرة الصحة تعلن الانتهاء من 14 ألف عملية جراحية بقوائم الانتظار

وزيرة الصحة تعلن الانتهاء من 14 ألف عملية جراحية بقوائم الانتظار

تونس تحارب الفساد.. إقالة وزير الطاقة و4 مسئولين لشبهات فساد..رئيس الوزراء يفتح تحقيقا موسعا وإلحاق وزارة الطاقة بالصناعة..أزمة وقود خانقة بالجنوب من أسباب الإقالة

تونس تحارب الفساد.. إقالة وزير الطاقة و4 مسئولين لشبهات فساد..رئيس الوزراء يفتح تحقيقا موسعا وإلحاق وزارة الطاقة بالصناعة..أزمة وقود خانقة بالجنوب من أسباب الإقالة

"أطلب الحنطور".. تطبيق ذكى لتوفير عربات الحنطور فى الأقصر خلال أسابيع .. وزارة التخطيط تدخل العربات عصر التكنولوجيا بنظام "أوبر حنطور".. ورئيس المدينة: برنامج "QR" يراقب 340 عربة.. وتوفير "بامبرز" للأحصنة

"أطلب الحنطور".. تطبيق ذكى لتوفير عربات الحنطور فى الأقصر خلال أسابيع .. وزارة التخطيط تدخل العربات عصر التكنولوجيا بنظام "أوبر حنطور".. ورئيس المدينة: برنامج "QR" يراقب 340 عربة.. وتوفير "بامبرز" للأحصنة

السجون تفرج عن 467 سجينا بموجب عفو رئاسى

السجون تفرج عن 467 سجينا بموجب عفو رئاسى

ننشر أول صور وفيديوهات لعملية الطعن بمحطة أمستردام المركزية بهولندا

ننشر أول صور وفيديوهات لعملية الطعن بمحطة أمستردام المركزية بهولندا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة