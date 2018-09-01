موجز الساعة 1.. اللواء محمد عرفان مستشارا للرئيس للحوكمة والبنية المعلوماتية

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها قال إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا بتعيين اللواء محمد عرفان مستشارا لرئيس الجمهورية للحوكمة والبنية المعلوماتية.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا ..

السيسى يصدر قرارا بتعيين اللواء محمد عرفان مستشارا للحوكمة والبنية المعلوماتية

قال السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قرارا بتعيين اللواء محمد عرفان مستشارا لرئيس الجمهورية للحوكمة والبنية المعلوماتية.

السيسى يشيد بدعم الصين للتنمية بمصر خاصة فى العاصمة الإدارية الجديدة

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال مباحثاته مع نظيره الصينى شى جين بينج، فى العاصمة بكين، بدعم الصين للتنمية فى مصر خاصة فى العاصمة الإدارية الجديدة.

معهد الفلك يعلن بدء العام الهجرى الجديد الثلاثاء 11 سبتمبر.. وعمره 354 يوما

قال الدكتور حاتم عودة رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، إن الحسابات التى أجراها المعهد كشفت أن شهر ذى الحجة سيبلغ طوله 30 يوما، حيث ستكون نهايته يوم الإثنين الموافق 10 سبتمبر الجارى، وبذلك تكون غرة شهر محرم وأول أيام العام الهجرى الجديد يوم الثلاثاء الموافق 11 سبتمبر الجارى.

طقس الغد حار بالوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجة البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا .

وزير المالية يصدر قراراً بتحصيل رسوم تحت حساب الضريبة المستحقة على المحامين

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قراراً رقم 404 لسنة 2018 بشأن تحصيل مبالغ تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على المحامين طبقاً لحكم المادة 71 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

الأرصاد تعلن دراسة الخرائط والإنذار المبكر للمحافظات تحسبا لسيول الخريف

كشف الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد، استقرار الأحوال الجوية مع بداية شهر سبتمبر مع ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة بمعدل درجة واحدة لتصل لـ 37 درجة بالعاصمة الاثنين المقبل.

"التعليم العالى" تمد فترة تنسيق الشهادات الأجنبية حتى 12 سبتمبر

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أنه تقرر مد فترة تنسيق الشهادات الأجنبية حتى 12 سبتمبر الجارى بعد استلام مكتب التتسيق خطاب رسمى من المجلس الثقافى البريطانى بهذا الأمر.

"الرى" تعلن تعرض سانت كاترين لأول موجة سيول فى الموسم الجديد

تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء لموجة من السيول عصر أمس الجمعة، وهى الموجة الأولى من السيول التى تضرب البلاد لهذا العام وتعتبر بداية مبكرة لموسم 2018-2019.

محافظ كفرالشيخ لـ"قيادات المحافظة": أنا أكثر حد بيحول المسئولين للنيابة

قال الدكتور إسماعيل طه محافظ كفرالشيخ، إن المقابلات التى سيعقدها سيتم تصويرها بالفيديو وسيتم نشرها، مشيراً إلى أنه أوقع أي استثناءات وطوال 4 سنوات بدمياط لم استنى احد وكل التنفيذيين أفديهم برقبتى وسأحميه من كل موقف بشرط جدية العمل ولن أحاسب المسئول إلا بعد خطأين وأى مسئول يحتاج مصلحه لن اتعامل معه.

الداعشى المتهم بقتل طبيب الساحل للمحكمة: "أنا متمسك بأقوالى.. أنا قتلته "

قال المتهم حسن زكريا الذى ينتمى لتنظيم داعش الإرهابى والمتهم بقتل طبيب الساحل داخل عيادته، خلال محاكمته امام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والمحجوزة للحكم بجلسة 17 نوفمبر " أنا متمسك بأقوالى أنا قتلته".

معرض المستلزمات المدرسية "كلنا واحد" يقدم تخفيضات للمواطنين تصل لـ70 %

قال أحمد جيزة، صاحب محل مشارك فى معرض توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، والذى تنظمه مديرية أمن الجيزة، فى مبادرة كلنا واحد أمام مرور حدائق الأهرام بمنطقة اللبينى بالهرم، إنه يتم تقديم المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة تصل إلى نسبة 70%، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، لتخفيف العبء على المواطنين.

العناية الإلهية تنقذ المطرب رامى جمال من موت محقق بعد تعرضه لحادث بسيارته

أكد المطرب رامى جمال، أن العناية الإلهية أنقذته من موت محقق، بعد تعرضه لحادث سير بسيارته، صباح اليوم، السبت.

الأهلي يعلن غياب عمرو السولية عن المباريات 4 أسابيع للإصابة

أكد الدكتور خالد محمود، طبيب الأهلي، حاجة عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق إلى 4 أسابيع للتعافى من إصابة مزق فى العضلة الضامة والعودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق.

كريستيانو رونالدو يطالب يوفنتوس بـ6 حراس شخصيين

كشفت صحيفة "كوريرى ديللو سبورت" الإيطالية أن كريستيانو رونالدو ، نجم نادى يوفنتوس الإيطالى ومنتخب البرتغال، طالب إدارة "البيانكونيرى" بزيادة أفراد طاقم الحراسة.

آفاق جديدة فى القمة السادسة بين السيسى و"شى جين بينج".. الرئيس يشارك فى القمة الجماعية لمنتدى الصين – أفريقيا.. يبحث أوجه التعاون المشترك مع بكين.. ويجتمع بممثلى كبرى الشركات لمناقشة سبل زيادة استثماراتهم بمصر

يلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، ظهر اليوم، مع الرئيس الصينى شى جين بينج، بالعاصمة الصينية بكين، وتعد اللقاء السادس بين الزعيمين، وهى أيضاً لقاء القمة السابع عشر بين قادة البلدين منذ أول لقاء بين الزعيم جمال عبد الناصر ورئيس مجلس الدولة الصيني "شو إن لاي" خلال الفترة من 18 حتى 24 أبريل عام 1955، على هامش مشاركتهما في المؤتمر الأفروآسيوي في مدينة باندونغ بإندونيسيا، كما أن زيارة الرئيس السيسى للصين هى الخامسة له خلال أربع سنوات، إلا أن هذه الزيارة تكتسب أبعاداً جديدة بالغة الدلالة فى مسيرة العلاقات بين البلدين، وكذلك فيما تحمله من مؤشرات بشأن المستقبل بالنسبة لمكانة كل من البلدين فى منطقتيهما وفى النظام الدولى بكامله.

فيديو.. تركيا تنهار والاقتصاد يئن بسبب تعنت "أردوغان".. انكماش اقتصادى وتزايد مخاطر الديون.. الليرة تواصل السقوط أمام الدولار بعد خفض التصنيف الائتمانى لمؤسسات مالية.. ومتاجر ترفع أسعارها 30% ومصارف تحذر النظام

خسرت العملة التركية، نحو 40% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام مع تسارع وتيرة هبوطها، والذى أدى إلى تراجع مؤشر الثقة الاقتصادية التركى، بنسبة 9%، وبينما يواصل الرئيس التركى التعنت فى تسليم قس أمريكى للولايات المتحدة، تواصل الليرة التركية السقوط على خلفية العقوبات الأمريكية المفروضة على أنقرة، وفى أحدث مؤشر سجل الدولار قفزة جديدة أمام الليرة التركية.

الزمالك يتطلع لإنهاء عدة أزمات بعد زوبعة الجمعية العمومية.. تلاشى الهزائم المفاجئة بعد الخسارة من النجوم فى الدورى.. اهتزاز الثقة فى جروس.. حل أزمة إيقاف كهربا.. والاستئناف على غرامة معاونى فيريرا

يسعى نادى الزمالك لإنهاء عدد من الأزمات التى طفت على سطح القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية، خاصة بعد انتها ذوبعة الجمعية العمومية العادية والطارئة بحضور 19988 عضواً سجلوا أسماءهم فى كشوف الحضور خلال يومى انعقاد الجمعية.