موجز أخبار 10 مساء.. وصول 5172 حاجا من أعضاء الجمعيات الأهلية أرض الوطن

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: أعلن أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعى أن إجمالى حجاج بيت الله الحرام من حجيج الجمعيات الأهلية الذين وصلوا إلى أرض الوطن بسلامة الله بلغوا 5172 حاجا منذ بدء عمل الجسر الجوى لعودة الحجيج وحتى الآن، لافتا إلى أن إجمالى الحجيح المقرر له العودة غدا الأحد من المدينة المنورة للقاهرة 1097 حاجا من الغربية والمؤسسة على أن يتوجه من مكة المكرمة للمدينة المنورة 1051 حاجا من سوهاج وقنا والأقصر.

أعلن أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعى أن إجمالى حجاج بيت الله الحرام من حجيج الجمعيات الأهلية الذين وصلوا إلى أرض الوطن بسلامة الله بلغوا 5172 حاجا منذ بدء عمل الجسر الجوى لعودة الحجيج وحتى الآن، لافتا إلى أن إجمالى الحجيح المقرر له العودة غدا الأحد من المدينة المنورة للقاهرة 1097 حاجا من الغربية والمؤسسة على أن يتوجه من مكة المكرمة للمدينة المنورة 1051 حاجا من سوهاج وقنا والأقصر.

أحرز صلاح سليمان لاعب إنبى هدفا بالخطأ فى مرماه لصالح الزمالك، بعد كرة عرضية من إبراهيم حسن، فى الدقيقة 39 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، لتصبح النتيجة 2 / 0 للأبيض حتى الآن. وأحرز محمود علاء مدافع الزمالك هدف التقدم لفريقه أمام انبى من ركلة جزاء فى الدقيقة 34.

كعادة دولة الاحتلال الإسرائيلى وممارساتها الاستفزازية، قال إسرائيل كاتس، وزير المخابرات الإسرائيلي اليوم السبت إن قرار الولايات المتحدة قطع التمويل عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" رؤية واقعية للوضع ويدعم موقف إسرائيل.

أكد طارق توفيق وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء السودانى قوة ومتانة وأزلية العلاقات السودانية المصرية.

ينشر اليوم السابع، مقطع فيديو لإحدى حالات مرضى قوائم الانتظار وهى عملية جراحية لتغيير مفصل، فى مستشفى المجمع الطبي، بمحافظة الغربية، وفق ما أعلنته وزارة الصحة، وذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالانتهاء من قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الحرجة.

أبرزت وسائل الإعلام الصينية المحادثات التى أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم السبت، مع نظيره الصينى "شى جين بينج" خلال زيارته الحالية لبكين لعقد محادثات مع كبار المسؤولين الصينيين، والمشاركة فى قمة بكين 2018 لمنتدى التعاون الصين أفريقيا (فوكاك) المقررة يومى 3 و4 سبتمبر.

يكشف وثائقى "إزالة السواد"، الذى يأتى فى إطار سلسلة وثائقيات "سكاى نيوز" عربية، الدور الإيرانى القطرى التركى فى استغلال الحركات المتطرفة لهدم دول المنطقة.

نشر موقع "سكاى نيوز" عربية تحقيقا استقصائيا أجراه موقع turkishminute"" يفضح تورط ضباط فى جهاز المخابرات التركية، فى تهريب المخدرات والسلاح للجماعات المتطرفة فى سوريا، مدعوماً بالوثائق والمستندات من قبل الصحفى التركى، عبدالله بوزكورت.

دعت المملكة الأردنية الهاشمية، جامعة الدول العربية ، إلى عقد جلسة خاصة لوزراء الخارجية العرب لمناقشة موضوع نقص الدعم المالي الذى يواجه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا "وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى ، الذى سيعقد فى الحادى عشر من الشهر الجارى بالقاهرة .

في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمواجهة ظاهرة نوبات تلوث الهواء الحادة لهذا العام باحكام تنفيذ محاور منظومة قش الارز قام الدكتور محمد صلاح الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة بجولة تفقدية للفرع الإقليمى للجهاز بالشرقية لمتابعة استعدادات الفرع لموسم السحابه السوداء و إعلان انطلاق منظومة جمع و تدوير قش الأرز لهذا العام وذلك بحضور القيادات المعنية بالوزارة و الفرع الاقليمى .

تشهد مدرجات استاد بتروسبورت - الذى يشهد لقاء الزمالك مع إنبى المقرر له التاسعة مساء اليوم، فى إطار الجولة الخامسة بالدورى الممتاز - عودة الحياة إلى المدرجات مرة أخرى بحضور الجماهير بواقع 3 آلاف مشجع لصاحب الأرض، و500 للفريق الضيف، و1500 لطلبة الجامعات.