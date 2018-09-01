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مواطن يحرر محضرا بخطف سائق لزوجته وأطفاله الثلاثة بمدينة إسنا جنوبى الأقصر

السبت، 01 سبتمبر 2018 03:53 م
مواطن يحرر محضرا بخطف سائق لزوجته وأطفاله الثلاثة بمدينة إسنا جنوبى الأقصر الزوجة المختطفة
الأقصر – أحمد مرعى
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اختطف سائق مجهول، سيدة وأطفالها الثلاثة من إحدى قرى مدينة إسنا جنوبى الأقصر، وحرر زوجها محضراً بقسم الشرطة للبحث عن زوجته وأطفاله وإعادتهم له، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

والبداية كانت بتلقى اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطاراً من مركز شرطة إسنا يفيد بتحرير المواطن "زكريا.ا" المحضر رقم 6445 إدارى إسنا 2018، أفاد فيه باختفاء زوجته وأطفاله الثلاثة، وهم كل من "ن.م.ع" 30 سنة، وأطفالهم "عبد الله – رؤى – يوسف"، واختطافها من قبل مجهولين فى سيارة أجرة حمراء اللون، موضحاً أنه هاتفها للاطمئنان عليها لدى استقلالها سيارة من موقف قرية "القريا" متجهة لقرية العضايمة مقر أسرتها بمدينة إسنا.

 

وأضاف الزوج لرجال المباحث، أنه خلال مهاتفة زوجته أبلغته بأنها استقلت السيارة أجرة حمراء اللون، وخلال المكالمة صرخت وقالت لزوجها إن السائق غير مساره ودخل لمنطقة جبلية بالقرية وانقطع الاتصال تماماً.

 

فأمر على الفور مدير أمن الأقصر، بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث وإعادة السيدة وأطفالها لأسرتهم والقبض على الجناة، وتشكيل فريق من البحث الجنائى برئاسة العقيد محمد الطيب مدير مباحث الجنوب مباحث مركز شرطة إسنا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأطفال
الأطفال

 

الزوجة
الزوجة

 

 


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